Více videa na fotbale! Od jara bude v Česku na pěti zápasech kola | iSport.cz

Lautaro Martinez se vrhá na rozhodčího poté, co ho v zápase s Cagliari vyloučil • Reuters

Hvězdný Neymar při utkání PSG s Montpellier, kdy se dostal do hádky s rozhodčím • Reuters

Systém VAR by od příští sezony mohl být k dispozici na všech zápasech ligového kola • Barbora Reichová (Sport)

Od nadcházející jarní části první fotbalové ligy bude videorozhodčí (VAR) nově asistovat u pěti z osmi zápasů jednoho kola a u všech utkání baráže. Od příští sezony by měla být technologie nasazena do všech duelů nejvyšší soutěže. Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí profesionální soutěže, o tom informovala na dnešní tiskové konferenci.

„Podařilo se zrealizovat to, o čem jsme hovořili na podzim - od jarní části přibude videorozhodčí na pátém utkání kola, které pokryjeme bez ohledu na televizní přenos na vlastní náklady. Zároveň jsme našli určitý prostor, technické řešení, aby byl videorozhodčí na všech barážových utkáních. Baráž minulou sezonu budila velké emoce, tomu chceme předejít,“ řekl předseda LFA Dušan Svoboda.

„Na základě memoranda s Fotbalovou asociací ČR chceme v nejbližší době společně najít řešení pro kompletní obsazení videorozhodčími všech utkání kola od příštího soutěžního ročníku. K tomu všechno směřuje,“ dodal Svoboda.

Videorozhodčí dosud od začátku této sezony asistoval u čtyř z osmi utkání kola a technologie využívala kamery z televizního přenosu. U pátého zápasu půjde o trochu jiné technologické řešení - LFA bude využívat streamovaný přenos.

„Stream se za normálních okolností vyrábí pouze na tři kamery. My na zápase, kde budeme chtít využít systém VAR, doplníme na stadionu další čtyři kamery. FIFA na utkání, které má být pod dohledem VAR, nařizuje čtyři kamery. My jich budeme mít sedm. Myslím, že je to dostatečný počet, abychom zásadní přehmaty, které se mohou stát na hřišti, odhalili,“ podotkl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

Video se v české lize poprvé objevilo na závěr podzimní části sezony 2017/18 v duelu pražské Sparty s Mladou Boleslaví. Od dalšího ročníku se rozšířilo do tří zápasů kola a na podzim této sezony už bylo v polovině utkání.

