Damková o VARu: Zasahovalo se do blbostí! Kluby na schůzce mlčely | iSport.cz

Sjednotit zásahy VARu, nastavit si jednotnou laťku. To je hlavní úkol pro rozhodčí do jarní části FORTUNA:LIGY, která je rozjede už v pátek. „V lize docházelo k intervencím u blbostí. Pomalu u každé sporné věci. VAR ale není od toho, aby měnil úplně každý výrok,“ rázně praví Dagmar Damková, členka komise rozhodčích UEFA i FIFA. V sídle asociace vedla seminář určený zástupcům prvoligových klubů.

Na Strahov dorazil trenér Sparty Václav Jílek se záložníkem Bořkem Dočkalem, slávisty reprezentoval nový kapitán Jan Bořil s vedoucím mužstva Stanislavem Vlčkem, Plzeň zastupoval kouč Adrian Guľa se stoperem Jakubem Brabcem. V auditoriu byli i další zástupci prvoligových klubů. Velká diskuse se nevedla. Všichni spíše pozorně naslouchali výkladu Dagmar Damkové.

Jaký máte pocit ze semináře určené zástupcům klubů?

„Bylo to jiné než s rozhodčími, kde je to více interaktivní. K nim si dovolím víc, než k hráčům. Zapojím je do diskuse. Kdežto s druhou stranou je to složitější. Nechci je dráždit. Po této zkušenosti si příště připravím prezentaci trochu jinak, abych je více zapojila. Ale to musí vyjít především do nich.“

Povětšinou bylo ticho, nikdo se neptal…

„Přesně tak, to mě trochu mrzelo. Myslela jsem, že budou víc aktivní. Občas se někdo usmál, nebo odpověděl. I tak se to dalo.“

Co bylo hlavním poselstvím semináře?

„VAR u nás běží zhruba čtyři roky a takové školení ještě neproběhlo. VAR je baby, které se pořád vyvíjí. Některé věci byly jiné minulý rok, teď jsou zase jinak. Proto jsem chtěla, aby hráči a trenéři viděli, jaká je situace u nás. Aby sami aktéři, kterých se to logicky nejvíce týká, byli do toho vztaženi a na hřišti věděli, proč došlo k intervenci, či nikoliv. Jednoduše řečeno šlo o to, aby hráči získali nějaké povědomí, že to není tak jednoduché, jak to zvenku vypadá.“

Před zástupci klubů jste vedla seminář i pro rozhodčí. O čem se vedly nejširší debaty?

„Pojala jsem to jinak, bylo tam více klipů a řešili jsme hlavně komunikaci s VARem. Českým rozhodčím chybí větší míra trénovanosti. Na mezinárodním fóru, FIFA a UEFA, probíhá školení mnohem více. Celé je to o penězích, ty momentálně u nás chybí. Proto musíme aspoň tímto způsobem rozhodčí vzdělávat, aby se konkrétní zápasové situace, respektive jejich posouzení sjednotilo. To mi na podzim chybělo.“

Předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec v rozhovoru pro deník Sport prohlásil, že si v českých podmínkách dovede představit více zásahů videa. Opravdu budou, nebo to jde proti stanoveným principům ze strany UEFA či FIFA?

„Bavili jsme se o tom. Když jsou průsery, veřejnost to samozřejmě řeší. Už v září jsem vedla jednu přednášku, plus minus pět kol to běželo správně, měla jsem radost, ale pak se to zase zvrhlo. Trénink chyběl. Rozhodčí nad sebou musí mít stále bič. Když se VAR v Česku rozběhl, chytala jsem se za hlavu, k jakým situacím se volal rozhodčí. Laťka byla nastavená strašně nízko. Kdežto FIFA a UEFA ji měly naopak nastavenou vysoko, jelikož federace chtěly opravovat pouze zjevná pochybení. Proto jsem říkala, ať laťku dají výš, což se relativně drželo, ale jen právě pod dobu zhruba pěti kol. Pak to zase sklouzávalo dolů. Předseda české asociace Martin Malík na ligovém výboru vyslovil přání, aby se zasahovalo trochu víc. Došlo k jakési dohodě. Nastavili jsme úroveň, ale nesmíme se znovu dostat dolů.“

Nepovedou častější zásahy k většímu alibismu ze strany hlavních rozhodčích?

„To nechci, v žádném případě. Mně to může být vlastně ukradené, ale není, protože v případě, že se zasahuje do blbostí, tak mi to rve srdce. Pokud chtějí být rozhodčí alibisté, musí se k tomu náležitě postavit komise. Alibismus je cesta do pekel.“

Neuralgickým bodem jsou ofsajdové čáry. Jak by se mohlo změnit posuzování sporných ofsajdů?

„Když vidím 3D čáry a řešení milimetrových záležitostí… Je to pak opravdu zjevná chyba? Jestliže je půl nohy v ofsajdu, tak v pořádku, ale pokud rozhodujeme, zda někde trochu přečuhuje rameno, tak nevím, zda je to správně.“

Není pak lepší česká cesta bez ofsajdové technologie?

„Jak se to vezme. Třeba v zápase Opavy s Olomoucí došlo k ofsajdové situaci, která byla z pohledu videa špatně vyhodnocena. Říkala jsem rozhodčím, že takhle to nelze dělat. Průkazný záběr nebyl ani jeden, pak sudí u videa nemůže přehodnotit rozhodnutí učiněné na hřišti. Je potřeba mít důkaz.“

Mění se něco zásadního oproti podzimu?

„Nemyslím si. Rozhodčí laťku mají a musí ji udržet. Hlavní je komunikace.“

Jenže během podzimu se zasahování VARu do průběhu utkání dost dramaticky měnilo.

„Ano, to je přesně ono. Teď je otázkou, jak to rozhodčí pochopili a zda jsme opravdu našli společnou cestu. Když se vrátím do Čech a pustím si televizi, kolikrát si říkám: panebože, co se zase odehrálo.“

Komise rozhodčích změny způsobu zásahů VARu „sváděla“ právě na nařízení UEFA. Pak v tom mají chaos nejenom rozhodčí, ale právě i přímí aktéři zápasů.

„Ano, to vzešlo ode mě. (směje se) Protože v lize docházelo k intervencím u blbostí. Pomalu u každé sporné věci. VAR ale není od toho, aby měnil úplně každý výrok. Videorozhodčí musí mít zcela jasný důkaz, nemůže revidovat rozhodnutí na domněnce. Ani pokud se domnívá z devadesáti procent. Základem je: nemáš důkaz, nemůžeš do toho vstupovat. Uvidíme, jak se rozjede jaro.“

Mimochodem, jak často sledujete zápasy FORTUNA:LIGY?

„Začíná se o víkendu, sama mám seminář pro kluby ČFL. Asi uvidím sobotní zápasy, příští týden jsem zase v zahraničí. Je to opravdu nárazové.“