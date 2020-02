ONLINE + VIDEO: Sparta - Liberec 0:1. Malinský proměňuje rychlý kontr | iSport.cz

Sparta vstupuje do jarní části sezony tradičně vyhroceným bojem proti Liberci. Letenští budou chtít reagovat na páteční výhru Českých Budějovic a dostat se alespoň do pondělí na třetí místo před Jablonec. Hostující tým by zase výhra přiblížila na dostřel TOP 6. Sledujte ONLINE a VIDEA všech důležitých momentů na iSport.cz!