Plzeň bojovala i za nového trenéra. Na Opavu nám dal návod, řekl Bucha | iSport.cz

Nejen trenér Adrian Guľa, ale také drobný záložník Pavel Bucha si v Opavě odbyl ligovou premiéru v dresu Plzně. Povedla se. Viktoria vyhrála 3:0. „Moc jsme si přáli zvítězit. Nedovedu si představit, že bychom remizovali, nebo dokonce prohráli. To by bylo zklamání pro všechny,“ utrousil hráč, jenž byl na podzim na hostování v Mladé Boleslavi. V prvním poločase se do hry příliš nedostal, po pauze to bylo mnohem lepší.

Jaká byla vaše ligová premiéra v plzeňském dresu?

„Dobrá. Jsem rád, že jsme vyhráli, protože zápas nebyl vůbec jednoduchý. Těší mě, že jsem se takhle uvedl a doufám, že to bude stejně pokračovat i nadále.“

Opava byla v prvním poločase velmi nepříjemná. Přežili jste dvě horké chvíle…

„Byli na nás dobře připravení, zavírali nám krajní prostory, kde chceme hodně hrát. Tudíž se nám do nich těžko dostávalo. Oni hrozili hlavně po standardkách, to jsme si naštěstí pohlídali. S přibývajícím časem jsme věděli, že to bude do karet hrát nám, jelikož máme dobře natrénováno. Byl jsem si jistý, že nějaký gól vstřelíme.“

Byla první branka vysvobozující?

„Ano, všem se nám ulevilo. Kalvi to dal skvěle na první tyč. Přesně způsobem, jakým to trénujeme. Bogy to pak super trefil. Moc nás to povzbudilo.“

Co jste změnili do druhého poločasu?

„Maličkosti v taktice. Hlavně při zakládání útoku jsme nedodržovali věci, na kterých jsme byli domluvení. Trenér nám poskytl návod, jak na Opavu lépe hrát.“

A ten zněl?

„Udělat vzadu menší trychtýř a více využívat krajní beky. Postupem času Opavě docházely síly, nám se otevíraly prostory a hrálo se nám lépe.“

Je to důležité vítězství i s ohledem na sobotní porážku Sparty?

„Rozhodně. Do Opavy jsme jeli s jednoznačným cílem vyhrát, což se nám povedlo. Je to super začátek. A že jsme Spartě utekli na osm bodů? Přiznám se, že ani nevím, kolik máme náskok. Ale když říkáte, že je to tolik, tak mě to samozřejmě těší. Ovšem může se toho ještě hodně změnit. Hraje se nadstavba, zápasů je před námi spoustu. Každopádně je dobré mít polštář.“

Byla to premiéra nejen pro vás, ale i pro vašeho trenéra Adriana Guľu. Chtěli jste začít vítězně i kvůli němu?

„Přesně tak. Moc jsme si to přáli. Nedovedu si představit, že bychom remizovali, nebo dokonce prohráli. To by bylo zklamání pro všechny.“

V prvním poločase jste nebyl příliš v akci. Po pauze se to změnilo, že?

„Nebylo to úplně ono. V prvním poločase jsem si těžko hledal prostor. Neustále jsem hledal řešení, jak soupeře překonat. Nebyl jsem tolik na balonu, jak bych chtěl. Nicméně jsem se snažil vyhovět si s klukama uprostřed a otevírat jim prostory.“

Zápas rozhodl dvěma góly z boxu Jean-David Beauguel. Pochválíte ho?

„Jsem za něj hrozně rád. Pořád se řešilo, kdo nahradí Krmiho. Bogy ale hned v prvním zápase potvrdil, že on by mohl být tím pravým člověkem. Dařilo se mu v přípravě, proto jsem věřil, že na své výkony naváže i v Opavě.“

Říkali jste si v pauze, že Beauguela musíte v šestnáctce více hledat, jelikož tam je extrémně silný?

„Rozhodně. Moc jsme ho nevyužívali, situací pro něj tam bylo málo. Přitom proč nevyužít útočníka s takovou postavou, že? V druhém poločase si to dvakrát našel a byly z toho dva góly. Pro příště víme, že Bogyho musíme hledat klidně i naslepo.“

Opava - Plzeň: Kovařík našel Beauguela, ten se nemýlil ani podruhé, 0:2!