Slavia - Sparta, vstupenky na derby: Stovky lístků do prodeje | iSport.cz

Nedělní šlágr FORTUNA:LIGY Slavia-Sparta (17.00) bude i se zaplněnými tribunami. To je první zásadní zpráva, kterou přineslo středeční jednání Bezpečnostní rady státu, podle něhož není nutné omezovat kvůli riziku nákazy koronavirem sportovní akce typu fotbalové nebo hokejové ligy – na rozdíl od biatlonového SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě, kde se očekávalo celkem na sto tisíc fanoušků. Zdravotní ohledy budou mít na pražské derby jiný vliv: na zápas byly sice domácí sektory vyprodány, ale příležitost vidět ho na vlastní oči existuje. Do prodeje se vrátí část vstupenek. A šanci mají i sparťané.

Slavia na svém webu upozornila držitele permanentek, kteří nejsou v ideální zdravotní kondici nebo se cítí nachlazeni, že se mohou z účasti na ostře sledovaném utkání odhlásit. A obrací se především na ty, kdo se v poslední době podívali do Itálie zasažené epidemií koronaviru.

„Vzhledem k aktuální situaci doporučujeme fanouškům, kteří jsou po dovolené v Itálii v karanténě, v izolaci, nebo mají nějaké virové onemocnění, aby se vzdali účasti na nedělním derby,“ uvedla Slavia, podle níž jde i o klasickou chřipku, angínu a podobně.

Odhlásit účast na utkání lze v systému Ticketportal, možné je také vrátit přes klub vstupenku. Již nyní jsou nově k dispozici stovky lístků, které budou uvolněny v pátek od 11 hodin online do volného prodeje, a to v cenové relaci od 420 do 890 korun. Místa do sektoru hostí pak distribuuje rivalská Sparta.

„Vstupenky jsme uvolnili do předprodeje před utkáním se Zlínem a naše kvóta ještě nebyla vyprodána,“ říká mluvčí letenského klubu Ondřej Kasík. Podle něho je zatím fanoušci nevracejí.

„Předpokládáme, že pokud měl někdo obavy z návštěvy utkání kvůli zdravotním důvodům, ani si je nezakoupil,“ dodává Kasík. Z celkem 1 077 lístků jich zbývalo ve středu v poledne dvě stě. Předpokládá se, že některé z nich zmizí před čtvrtfinále MOL Cupu Sparta - Baník, kde se budou volně prodávat.

