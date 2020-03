Sivok o (ne)koupi Dynama: Za Real jsem nehrál. Pár lidem nejde o fotbal | iSport.cz

Zlín - České Budějovice: To byla rychlost! Střelu Džafiče nešťastně tečoval hostující hráč do brány, 2:3 • iSport TV

Tomáš Sivok vážně uvažuje o tom, že by se stal (spolu)majitelem Dynama České Budějovice. • Pavel Mazáč / Sport

Velké plány se proměnily ve velké zklamání. Tomáš Sivok chtěl koupit budějovické Dynamo, ale současní akcionáři v čele s jihočeským byznysmenem Miroslavem Dvořákem mu řekli ne. Exreprezentační stoper zažívá svoji poslední sezonu ve velkém fotbale, v létě s největší pravděpodobností skončí. A pak? Variant je víc, nabízí se třeba (manažerský) návrat do Sparty.

Vltava teče stejně klidně jako jindy, ale na jejím pravém břehu to v posledních dnech vře. V budějovické fotbalové aréně je dusno: legendy Jaroslav Drobný s Tomášem Sivokem ve vysílání O2 TV Sport kritizovaly poměry v Dynamu, kde prý všichni netáhnou za jeden provaz, a Sivokovi nevyšla jednání o koupi klubu.

S podnikatelem Vlastislavem Břízou, majitelem známé tužkárny Koh-i-noor, měli smělé ambice, ale obchod nevyšel. Nynější akcionáři údajně mají lepšího, zatím neznámého zájemce. „Mrzí mě to, v tomhle projektu jsem viděl zajímavý potenciál,“ říká Sivok pro iSport Premium. V zamčené části rozhovoru mluví o zákulisí jednání, partnerství s Břízou či svojí budoucnosti.

Bylo to pro vás stejné zklamání, jako když prohrajete zápas?

„Stejné asi ne, tohle je hlubší. Zápas trvá jen devadesát minut, a když ho prohrajete, hned za týden se z toho můžete dostat. Nákup klubu je práce na delší dobu, dělali jsme na tom od léta, když mi Martin Vozábal (generální manažer Dynama) řekl, že by současní akcionáři rádi předali klub dál.“

Šel jste do toho hned?

„Jsem ambiciózní člověk, chci něco dokázat. Líbila se mi myšlenka, že bych mohl posunout budějovický fotbal i celý jihočeský sport. Velký potenciál vidím v mládeži: pro klub je důležité, aby tady znovu začali vyrůstat velcí hráči jako kdysi. Ideálem by bylo přiblížit se Salcburku nebo vyspělým belgickým či nizozemským akademiím. Pochopitelně by se dalo pracovat i na áčku,