Bolek zase sbírá nuly. Chci pomoct Karviné k záchraně, hlásí gólman | iSport.cz

Po dlouhých sedmnácti letech je znovu zpátky v rodném regionu. Když Petr Bolek (35) odcházel v roce 2003 z ostravského Baníku, byl brankářské ucho. Teď se do Karviné vrátil ověnčený čtyřmi mistrovskými tituly, slovenským pohárem, dvěma trofejemi pro nejlepšího brankáře slovenské ligy nebo se zážitky z Ligy mistrů. Ale i s disciplinárním škraloupem, kvůli kterému na nějaký čas vyměnil evropskou scénu za moravskoslezskou ligu.

Tři zápasy, tři čistá konta. Zkušený gólman Petr Bolek pomohl Karviné ke skvělému rozjezdu jarní části FORTUNA:LIGY. Tým bojující o udržení mezi elitou doma porazil Zlín (2:0), Teplice (3:0) a remizoval v Praze s Bohemians (0:0). Bolek věří, že Karviná zabojuje i v neděli ve 24. kole, kdy hostí Příbram (14.30).

„Zatím to jde, je to supr,“ hlásí prostovlasý gólman, který zjevem začíná stále víc připomínat svůj vzor Fabiena Bartheze. „Máme sedm bodů z devíti, celkem i zaslouženě, žádná náhoda. Ani na Bohemce to nebylo špatné, jenom jsme nedotáhli některé věci. Kdybychom byli dopředu ještě trošku odvážnější, mohli jsme z toho vytěžit víc. Dobrý start, beru ho.“

Sám sebe chválit nechce. Říká, že nuly jsou prací celého týmu. Byť tedy musel v každém duelu minimálně jeden exkluzivní zákrok vytáhnout. „Mančaft pracuje celoplošně perfektně, všichni si plní svoje povinnosti,“ ocenil Bolek nové spoluhráče. „Nikoho nemusíme nutit, že by se třeba nějaké individualitě nechtělo vracet dozadu. Se záchranou to myslíme vážně, nechceme spadnout. Každý si svědomitě plní svoje úkoly, proto jsme zatím nedostali gól.“

Do rodného kraje se Bolek vrátil po dlouhých sedmnácti letech. „Když tedy nepočítám malou přestávku v Hlučíně (2006) a tři měsíce v Dolním Benešově (2018/19),“ připomněl brankář. „Z Baníku jsem odcházel v osmnácti, teď jsem se konečně vrátil. Výborná změna! Bydlím doma a do Karviné dojíždím, jsem spokojený.“

Dojíždět už může. V červenci 2017, kdy byl hráčem Plzně, ho v autě přistihla policejní hlídka s alkoholem v krvi. Ostravský soud ho potrestal zákazem řízení na 2,5 roku.

„Volala mi moje žena, se kterou jsme čekali dítě. Měli jsme dva týdny před porodem. Řekla mi, že krvácí. Bohužel jsme s kamarádem nesehnali taxíka. V tom stresu jsem situaci špatně vyhodnotil, sedl do auta a jel za ní,“ vysvětloval tehdy Bolek pro Deník. Chybu přiznal, ale mluvit o už o ní nechce. „Poučil jsem se, pojďme se bavit o fotbalu.“

Angažmá v Plzni, se kterou slavil tři mistrovské tituly (čtvrtý má s Libercem, byť se tam do brány nedostal), tím pro Bolka v podstatě skončilo.

Přes hostování v Sokolově, výpomoc v Dolním Benešově a úspěšném angažmá v Trnavě se nakonec dostal do Karviné. V elitní soutěži navázal tam, kde skončil. Když chytal naposledy za Plzeň v sezoně 2016/17, vyčapal proti Jihlavě (2:0) a Brnu (1:0) dvě čistá konta. Ve stejném ročníku shodou okolností vychytal nulu i proti Karviné (2:0). Z aktuálního kádru to pamatují Marek Janečka a Jan Moravec.

S Janečkou a Čonkou hrával i v Trnavě, do nové kabiny zapadl rychle. A rychle se rozkoukal i v lize. „V Trnavě jsem byl spokojený, přišel jsem jako pojistka Doba Rusova, ale byl často zraněný, takže jsem chytal, dařilo se, vyhráli jsme Slovenský pohár,“ pochvaloval si. „Když se ozvali z Karviné, tak to vypadalo, že mě Trnava nepustí, ale povedlo se. Jsem rád.“

Bolek věří, že solidní hra i výsledky budou pokračovat. Karvinou teď čekají klíčové bitvy s Příbramí a v Opavě. „Nesmíme polevit, samo nic nepřijde. Pravda je, že trénujeme opravdu tvrdě a kvalitně. Na hřišti se to projevuje. Doufám, že takhle budeme pokračovat,“ dodal brankář.

