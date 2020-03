Slavia - Sparta | Ševčík o pyru v derby: Nevím, proč se přerušovalo | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90+3. Musa Hosté: 80. Tetteh Sestavy Domácí: Kolář – Coufal, Kúdela, Takács, Bořil (C) – Ševčík, Traoré – Masopust (82. Hellebrand), Stanciu (82. Hilál), Olayinka – Tecl (71. Musa). Hosté: Heča – Vindheim, Štetina, Hancko, Frýdek – Krejčí (53. Mandjeck), Sáček – Plavšić (76. Matěj Hanousek), Dočkal (C), Hložek – Tetteh (86. Kozák). Náhradníci Domácí: Kovář, Frydrych, Hellebrand, Oscar, Provod, Júsuf Hilál, Musa Hosté: Bičík, Lischka, Mandjeck, Hanousek, Trávník, Kanga, Kozák Karty Domácí: Traoré, Olayinka, Musa, Bořil Hosté: L. Krejčí, Štetina, Dočkal Rozhodčí Franěk – Vlasjuk, Kříž Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 19 382 diváků

Berete bod po takovém průběhu jako zisk?

„Určitě, prohrávali jsme 0:1. V závěru už to bylo hektické, Sparta pořád jen nakopávala.“

Jste spokojený s herním projevem vašeho týmu?

„Řekl bych, že byl chvalitebný. Na dvojku, když to ohodnotím takhle. Ale jednoznačně náš nejlepší jarní zápas. Ať už pohybem nebo nabídkou. Jenom škoda, že akce vždycky nedotáhneme do dobrého konce.“

Jako obvykle bylo derby hodně vyhrocené.

„Tímhle je vždycky specifické. Nezáleží na tom, jestli je jeden tým třeba desátý a druhý první, v zápase se na tabulku nehledí. Pokaždé je to ostřejší, nikdo nechce nic vypustit. Ale zároveň si nemyslím, že by tam byl nějaký zákrok na červenou.“

Co jste si říkal po vašem parádním voleji, který Heča vyrazil?

„Od něj to byl fantastický zákrok. Takhle to netrefím ani na tréninku a on mi to takhle čapnul (usměje se). Klobouk dolů.“

A co pokus do prázdné brány po jeho chybě?

„To měl být jasný gól. Chtěl jsem to zkusit obstřelem, ale blbě jsem to trefil.“

Po remíze Plzeň zase trochu stáhla ztrátu…

„Vnímáme, že se náskok zmenšil, ale furt máme osm bodů. Myslím, že žádná panika není na místě. Dneska jsme navázali na herní styl z podzimu, a když budeme takhle pokračovat v dalších zápasech, nemáme se čeho bát.“

Jak jste vnímal pyrotechniku z Tribuny Sever, po které bylo utkání přerušeno?

„Myslím, že to bylo zastavené úplně zbytečně. Klidně se mohlo hrát, my na hřišti jsme viděli docela dobře. Nevím, proč se to přerušovalo. Byli jsme v tempu, a pak akorát zbytečně stojíme. Zas tak hrozný ten dým nebyl.“

A užil jste si obecně atmosféru derby?

„Ano. Byla fantastická, už když jsme přišli na rozcvičku. Opravdu skvělá kulisa.“

