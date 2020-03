Duel na Spartě se 100 lidmi? Za využití mimořádných opatření to jde | iSport.cz

S postupem času se tribuny nořily do šera • Pavel Mazáč/sport

Zákaz konání hromadných akcí s účastí nad 100 osob. Tak zní výstup z úterního zasedání Bezpečnostní rady státu. A ačkoliv třeba hokej z odůvodnění opatření ministerstva zdravotnictví vyčetl, že samotní hráči či pořadatelé se do povolené kvóty nepočítají, nejvyšší fotbalová vychází z varianty maximálního počtu účastníků. Tak se odehraje i středeční dohrávka FORTUNA:LIGY Teplice - Liberec - pořadatelé musí zajistit, aby na stadionu nebylo celkem víc než sto lidí. Jak by se do přísného limitu vešla Sparta při ostře sledovaném nedělním duelu s Plzní.