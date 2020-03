Platy dolů?! Kluby v lize na to jdou opatrně. Ale co není, může brzy být | iSport.cz

Tomáš Malý působí jako kondiční trenér Sparty už několik let • AC Sparta Praha

Hráči Sparty přešli do individuálního tréninku, kromě běžeckých plánů dostali i silové programy. Adam Hložek už se tak musí připravovat sám... • AC Sparta Praha

Bořek Dočkal a Dávid Hancko poté, co Sparta inkasovala v derby se Slavií v nastavení druhé půle vyrovnávací branku na 1:1 • Pavel Mazáč / Sport

Sparťan Ladislav Krejčí odhlavičkovává míč poté, co na něj nedosáhl slávista Ibrahim Traoré • Pavel Mazáč / Sport

Musíme si pomáhat. Název známého českého filmu se snaží praktikovat i v prvoligových klubech, které rovněž čelí dopadům koronavirové epidemie. Proto se už v Jablonci a Mladé Boleslavi dohodli s hráči na úpravě platů. Průzkum deníku Sport ukázal, že velká trojka to nyní nechystá a zatím se přidají jen na pár fotbalových adresách. Co však není, může brzy být.

Vypadá to, jako by se čekalo, až to někdo zmáčkne a zazní startovní výstřel. Nejlépe nějaká těžká váha.

Stalo se. Vzal to na sebe Miroslav Pelta, kdo z Jablonce v úterý jako první pustil oficiálně do světa zprávu: Šetříme i na výplatách, hráči prostě budou brát na čas míň. Konkrétně od března do června, podle informací Sportu s maximální horní hranicí 65 tisíc korun měsíčně u nejvyšších kontaktů. Více ZDE>>>

Ještě tentýž den se připojili v Mladé Boleslavi, kde už na tom ale mezitím také pracovali. „Měli jsme toho tolik, že jsme ani nevěděli, že to v Jablonci oznámili,“ ujistil klubový prezident Josef Dufek. Ten se dohodl s fotbalisty i realizačním týmem na dvacetiprocentní srážce na šest měsíců.

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE>>>

Tyhle zprávy okamžitě vyvolaly u fotbalistů napříč republikou – i poměrně značnou nervozitu, jestli nedojde i na ně. Mobily byly v permanenci. „Hned v úterý jsem si volal s Tomášem Hübschmanem a ptal se ho, jak to v Jablonci mají,“ přiznal českobudějovický kapitán Tomáš Sivok, že vytočil číslo bývalého reprezentačního kolegy.

Zásadní otázkou bylo, kde všude se kluboví bossové vydají za trenéry a hráči také. Zda se strhne lavina vyjednávání, nebo ne. Prognózy při tom byly všelijaké.

„Jakmile s tím začne jeden klub, ostatní jej budou následovat,“ byla si jista šéfka České asociace fotbalových hráčů Markéta Vochoska Haindlová.

„Necítím v tomto směru ze strany klubů žádné větší tlaky,“ mínil nejvyšší muž agentury Sport Invest Viktor Kolář.

Pražská „S“ škrtat nebudou

Deník Sport sondoval aktuální stav ve všech šestnácti prvoligových klubech. Momentálně se naplňují předpoklady, že ty se silným majitelem, který je ochoten vymazávat i stamilionové ztráty, k podobným zásahům spíš nepřistoupí. Týká se to v první řadě pražských „S“.

„Žádný takový krok jsme neučinili, jednání s hráči na tohle téma neprobíhají,“ řekl tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík. Zdroje Sportu uvádějí, že by se na tom nic nezměnilo ani tehdy, kdyby se herní pauza protáhla.

Podobné je to i na druhém břehu Vltavy. Byť jsou prý ostražití. „Celou situaci pozorně sledujeme. Díváme se i na prognózy vývoje pandemie a jak to řeší v jednotlivých evropských ligách,“ uvedl tiskový mluvčí Slavie Michal Býček. Šrouby by v Edenu nejspíš utahovali jinak. „Je zjevné, že koronavirus a aktuální události omezí klubové plány a šetřit budeme v oblasti rozvoje,“ dodal Býček.

Kluby osekávají hráčům platy. Jak to řeší v Evropě?

O krůček dál přece jen v Plzni, kde se do úprav mezd hráčů nepustili, ale nevylučují to. „O tomto tématu se budeme samozřejmě také v následujících dnech bavit a hledat určité varianty, v tuto chvíli žádné konkrétní řešení není na stole,“ sdělil generální manažer Adolf Šádek. Prakticky stejně to nyní vidí i v ostravském Baníku.

Jiné moravské týmy do toho naopak chtějí razantněji šlápnout. Týká se to Zlína, Karviné a také Opavy. „Určité regulace budeme muset udělat,“ připustil ředitel SFC Jaroslav Rovňan. „S takovou situací nikdo nepočítal. Není na co čekat, musíme reagovat a s rukama to probrat,“ podotkl. Podle Rovňana existují tři varianty řešení. „Na jedné se snad domluvíme,“ zadoufal.

Starka: Teď si nemá smysl vymýšlet

Nejvíc se úleva na výdajích na hráče teoreticky hodí menším klubům s rozpočty kolem 50 milionů korun. To je přesně příklad Příbrami. Její boss Jaroslav Starka však teď o intervenci neuvažuje. „Jsme na hraně, pereme se s tím. Ale můžeme se o tom bavit s klukama, až zase budeme pohromadě, u jednoho stolu. Teď nemá smysl něco vymýšlet a házet to do vzduchu,“ prohlásil s odkazem na individuální přípravu.

Zpátky se ovšem zatím, možná překvapivě, drží i v Bohemians či v Českých Budějovicích. „S námi o snižování platů zatím nikdo nemluvil,“ řekl Sivok.

Chudší kluby nebo ty ve finančních trablech si mohou škrty rozmyslet, jestliže hráčům na výplatách něco dluží. Důvody pro osekání platů pak mohou být i jiné než čistě ekonomické. Třeba je to i gesto směrem ke sponzorům, vůči nimž týmy nuceně neplní závazky.

Například v Mladé Boleslavi mohou dát najevo svému strategickému partnerovi automobilce Škoda, která zastavila výrobu, že si nehodlají žít nad poměry. „Snížení platů je i signálem partnerům, že vnímáme, co se děje kolem fotbalu, ve společnosti,“ říká obecně Dufek „Hráči ukazují, že jim nejde jen o peníze.“

Jinou věcí je, zda kluboví bossové srážky svým hráčům nakonec v budoucnu nevykompenzují. Něco takového by nepřekvapilo od jabloneckého bosse Pelty, jenž se umí ukázat jako grand a šatna to pozná na znásobených prémiích. Když na to tedy osobitý šéf přezdívaný Čáp právě má…