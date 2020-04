TOP 10 posil Sparty, které se vyplatily: super obchod i samotář ze Strahova | iSport.cz

Prohlédněte si desítku nejlepších posil Sparty za poslední dobu • FOTO: koláž iSport.cz Spoustu hráčů dovnitř, možná ještě více ven. Sparta, to je v rámci tuzemského fotbalu suverénně nejfrekventovanější stanice, pokud jde o všemožné hráčské transfery. Samozřejmě, v mnoha případech sáhli letenští bossové úplně vedle. Najdeme ale taky celou řadu případů, kdy Letenští trefili jackpot. Právě na ty se server iSport.cz zaměřil a složil desítku nejlepších posil slavného klubu za posledních 15 let.

10. Tomáš Vaclík brankář, Česko

Cena: 8,25 milionu korun Bilance ve Spartě Zápasy: 94

Minuty: 8460

Nuly: 37

Úspěchy: mistr ligy, vítěz poháru Viktorii Žižkov výkonnostně přerostl, nedostával včas výplatu. Proto se Tomáš Vaclík dvakrát nerozmýšlel, když mu v lednu 2012 na stole přistála nabídka od Sparty. Sympatický gólman se okamžitě zařadil mezi opory Letenských, klubu pomohl k zisku mistrovského titulu i domácího poháru. V létě 2014 pak zamířil do Basileje, která za něj vysázela na dřevo 75 milionů korun. Vaclíkova cena tak během dvou a půl roku v rudém dresu vzrostla téměř desetinásobně! Pro Pražany skvělý kauf. Po sportovní i ekonomické stránce. Tomáš Vaclík v dresu Sparty • Foto Jaroslav Legner (Sport)

9. Vjačeslav Karavajev obránce, Rusko

Cena: 26 milionů korun Bilance ve Spartě Zápasy: 44

Minuty: 3900

Góly: 4

Asistence: 10

Úspěchy: - Ve Spartě strávil pouze rok a půl, přesto se fanouškům vryl hluboko do paměti. Ti si Vjačeslava Karavajeva oblíbili. Ruský express totiž řádil podél pravé postranní čáry jako černá ruka. Soupeře deptal svým fyzickým fondem i houževnatostí. V ročníku 2016/2017 vstřelil čtyři góly, k tomu přidal deset asistencí a byl hlavní oporou rudých. Zdálo se, že Pražané konečně našli vytouženou náhradu za Pavla Kadeřábka. Vztah Karavajeva a Sparty se ovšem začal bortit v momentě, kdy tým převzal trenér Andrea Stramaccioni. Italský kouč spoléhal na jiné koně, pozice mladého Rusa slábla a nakonec v lednu 2018 vyústila v jeho odchod do Vitesse. Letenští sice utržili bezmála 40 milionů korun, přesto si tohle rozhodnutí mohli zpětně hodně vyčítat. Vjačeslav Karavajev strávil ve Spartě rok a půl • Foto Pavel Mazáč (Sport)

8. Martin Dúbravka brankář, Slovensko

Cena: volný hráč Bilance ve Spartě Zápasy: 15

Minuty: 1380

Nuly: 7

Úspěchy: - Na Letné se defakto jen mihnul, přesto Sparta udělala s Martinem Dúbravkou jeden z nejlepších obchodů v novodobé historii. Slovenský reprezentant zamířil do největšího českého klubu z Liberce coby volný hráč, dal si během podzimu patnáct startů a vyrazil do Premier League. Hostování v Newcastlu se půl roce proměnilo v trvalý přestup, do rudé kasy přistálo z Ostrovů více než 170 milionů korun! Astronomická částka, pokud uvážíme, jak krátkou dobu Dúbravka za Pražany nastupoval. Takhle rentabilní transfer bychom v posledním desetiletí napříč tuzemskými mančafty hledali jen velmi složitě. Na Martinu Dúbravkovi se Spartě povedlo výrazně vydělat • Foto Barbora Reichová (Sport)

7. Josef Hušbauer záložník, Česko

Cena: 12 milionů korun Bilance ve Spartě Zápasy: 141

Minuty: 11 109

Góly: 45

Asistence: 30

Úspěchy: mistr ligy, vítěz poháru, nejlepší střelec sezony 2013/14 Optikou posledních let má fotbalová veřejnost Josefa Hušbauera spojeného především se Slavií, nemělo by se ale zapomínat, že kreativní záložník ještě před přesunem do Edenu zanechal silnou stopu i v týmu hlavního rivala. Hušbauer po odchodu z Baníku pomohl Letenským k triumfu v lize i domácím poháru, v sezoně 2013/14 byl s 18 brankami vůbec nejlepším kanonýrem celé ligy. Zkoušel se uplatnit na Apeninském poloostrově, hostování v Cagliari ale neklaplo podle představ. V lednu 2016 Hušbauer zamířil do Slavie, která na druhý břeh řeky Vltavy poslala šek na 15 milionů korun. Josef Hušbauer zanechal na Letné silnou stopu • Foto Pavel Mazáč (Sport)

6. Juraj Kucka záložník, Slovensko

Cena: 10 milionů korun Bilance ve Spartě Zápasy: 61

Minuty: 4841

Góly: 14

Asistence: 1

Úspěchy: mistr ligy Bombarďák. Tvrďák. Buldok. Zeď. Příměrů, které vystihují Juraje Kucku, bychom našli celou řadu. Není divu, že se do něj fanoušci Sparty po přestupu z Ružomberoka okamžitě zamilovali. Slovenský reprezentant neuhnul z jediného souboje, patřil k nejvytěžovanějším hráčům celého mužstva. Po půl roce angažmá na Letné mohl slavit zisk ligového titulu, v dalším ročníku pak vyrovnávacím gólem na 2:2 proti Palermu nasměroval Spartu do jarní části Evropské ligy a k souboji s Liverpoolem. V lednu 2011 zamířil Kucka za 91 milionů korun do FC Janov. Následně hájil barvy i slavného AC Milán. Juraj Kucka se stal velkým oblíbencem sparťanských fanoušků • Foto Jaroslav Legner SPORT

5. Leónard Kweuke útočník, Kamerun

Cena: 20 milionů korun Bilance ve Spartě Zápasy: 109

Minuty: 7032

Góly: 43

Asistence: 15

Úspěchy: vítěz domácího superpoháru Tak trochu hromotluk, který kolikrát působil na trávníku hodně znuděně. Ale to byl pouze tělesný klan. Leónard Kweuke patří k nejlepším útočníkům, jaké Sparta v poslední dekádě měla. Za Pražany nasázel přes čtyři desítky gólů, proto obrany soupeřů představoval prakticky trvalou hrozbu. V létě 2012 nabízel za kamerunského bijce Trabzonspor astronomických 150 milionů korun, Sparta odmítla. Nakonec Kweukeho prodala za výrazně nižší částku, konkrétně za 50 milionů. Kaňkou na skvělém působení obrovitého útočníka na Letné byl incident z května 2013, když v pohárovém utkání šlapákem zlomil nohu protihráči Radku Dosoudilovi. Kweuke dostal exemplární trest zákazu startu ve 12 zápasech, což byl nejvyšší udělený postih v historii českých profesionálních fotbalových soutěží. Leonard Kweuke patřil k nejlepším útočníků, jaké Sparta v poslední dekádě měla • Foto Pavel Mazáč (Sport)

4. Costa Nhamoinesu obránce, Zimbabwe

Cena: volný hráč Bilance ve Spartě Zápasy: 97

Minuty: 17 053

Góly: 15

Asistence: 14

Úspěchy: mistr ligy, vítěz domácího poháru i superpoháru Přišel jako volný hráč, tedy zadarmo. V následujících letech se pak stal jedním ze symbolů Sparty. Hlavně v prvních sezonách po přesunu z Polska působil v české lize jako zjevení. Drtivou většinu soupeřů převyšoval svými fyzickými parametry i rychlostí. Kvůli své abnormální agresivitě občas sklouzl i za hranu povoleného. V nové zemi se rychle zabydlel, naučil se jazyk. Sparta mu přirostla k srdci. „Je to můj domov,“ zopakoval rodák ze Zimbabwe několikrát. Rudým barvám je dodnes věrný, mnohokrát tým vedl i v roli kapitána. Byť se na jeho výkonnosti projevují věk i stále častější zdravotní problémy. Fanoušci ale na svého „kostíka“ v žádném případě nedají dopustit. Sparťanský kapitán Costa v akci během zápasu s Dynamem České Budějovice • Foto Pavel Mazáč / Sport

3. Bořek Dočkal záložník, Česko

Cena: 15 milionů korun Bilance ve Spartě Zápasy: 154

Minuty: 12 970

Góly: 32

Asistence: 59

Úspěchy: mistr ligy, vítěz domácího poháru i superpoháru V srpnu 2013 poslala Sparta do norského Rosenborgu 15 milionů korun. Kdyby tehdy věděla, jaké služby jí Bořek Dočkal odvede, možná by nějakou tu zlatku klidně ještě přihodila. Reprezentační kapitán slavil v rudém celkem tři trofeje, jeho statistiky jsou úchvatné. 154 zápasů, 32 gólů, 59 asistencí. To je v tuzemských poměrech známka té nejvyšší kvality. Dočkalova stopa na Letné má navíc i silný ekonomický podtext. V zimě 2017 totiž Dočkal zamířil do čínského Henanu Jianye, Sparta vyinkasovala 230 milionů korun. O dva roky později měla svého lídra zpět, přišlo jí to ale na pouhých 34 milionů... Letos v lednu se Dočkal vyhrabal z téměř rok trvajících problémů s poraněnou achilovkou, na jaře už opět vedl tým s páskou na pravé paži. Bořek Dočkal má ve Spartě úchvatné statistiky • Foto Sport

2. Wilfried Bony útočník, Pobřeží Slonoviny

Cena: 6 milionů korun Bilance ve Spartě Zápasy: 79

Minuty: 6120

Góly: 33

Asistence: 5

Úspěchy: mistr ligy Kopal za slovutný Manchester City, který za něj neváhal zaplatit přes miliardu korun. Nemělo by se ale zapomínat, kde útočník Wilfried Bony nastoupil cestu za hvězdnou kariérou. Bylo to na Strahově, v extrémně skromných podmínkách. „Měl tam jeden pokoj, jednu postel, jedno okno, ani televize tam nebyla. Měl jen laptop, ale na internet musel dolů do restaurace, kde se stravoval. Hlídali jsme, co jí, starali se o něj. Občas mu přinesli třeba bábovku. Později jsme mu sehnali i tu malou televizi. Nejvíc času ale trávil tréninkem. Po něm chvíli odpočíval, najedl se a šel zase trénovat. Sám. Kdykoli jsem přijel na Strahov, viděl jsem ho běhat na hřišti,“ vzpomínal Jan Kmoch, vůbec první Bonyho trenér v profesionální kariéře. Svalnatý útočník se brzy protlačil až do sparťanského áčka, stal se jeho oporou. Jen v evropských pohárech nasázel v rudém trikotu 11 branek, upozornil na sebe kluby napříč celou Evropou. Po zisku jednoho mistrovského titulu a celkem 79 startech přestoupil za 104 milionů do nizozemského Vitesse. Pak už to šlo ráz na ráz. Swansea, Manchester City... V Premier League nasázel dohromady 50 branek. Bony Wilfried se ve Spartě rozjel ke skvělé kariéře • Foto Michal Beránek (Sport)