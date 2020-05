Jedna liga se dohraje a druhá ne? Postup Pardubic, nebo 17 týmů v lize | iSport.cz

V úterý budou kluby první a druhé ligy rozhodovat o tom, zda se své přerušené soutěže pokusí dohrát. O budoucnosti svého ročníku budou kluby z obou pater hlasovat odděleně, tudíž může nastat situace, že se jedna liga dokončí a druhá ne. Co by v takovém případě následovalo? Pokud se dohraje jen FORTUNA:LIGA, půjdou nahoru Pardubice. Pokud ročník uzavře jen druhá nejvyšší soutěž, bude mít ta první v příští sezoně sedmnáct mužstev. TV Nova to řekl šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Šéf Jablonce Miroslav Pelta si myslí, že hlasování o tom, zda se kluby budou chtít pokusit dohrát sezonu po pauze způsobené koronavirovou pandemií, bude jednoznačné. „Kluby přijedou do Prahy, uvidí, že jsou v menšině. Nakonec proti budou dva až tři,“ predikoval Pelta v rozhovoru pro deník Sport tento týden.

„Já na kluby nějak netlačím, ale snažím se jim vysvětlit, proč je dobré a důležité sezonu dohrát. Věřím, že většina jich bude pro,“ podotkl šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda ve středu pro TV Nova. Podle jejího průzkumu bude osm klubů určitě hlasovat pro dohrání ročníku, jeden (Příbram) proti a sedm se odmítlo vyjádřit, nebo váhá. Ligové grémium, na němž se bude budoucnost přerušené sezony řešit, je na programu v úterý.

Kluby první a druhé ligy budou o svých ročnících hlasovat odděleně. Může tedy nastat situace, že se jedna profesionální soutěž dohraje a druhá ne. Řešení v takovém případě? „Pokud by došlo na variantu, že by se první liga dohrávala a druhá ne, tak by z první ligy sestupoval poslední tým, nehrála by se barážová utkání a ze druhé ligy by postupoval tým, který je aktuálně na první pozici,“ uvedl Svoboda. FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU vedou nyní Pardubice.

Opačná varianta? „Pokud by se druhá liga dohrála a první ne, postoupil by jen první tým z druhé ligy, baráže by se nekonaly a v příštím soutěžním ročníku by FORTUNA:LIGU hrálo sedmnáct účastníků,“ nastínil Svoboda.