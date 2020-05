Boleslav plánuje fotbalové autokino! Vejde se až 500 aut, fandění klaksony | iSport.cz

Jak to zaonačit, aby se zápasy v omezeném režimu dostaly k co nejvíce fanouškům a mohli si je vychutnat alespoň trochu společně? Vedle možnosti pro šťastlivce, kteří by se mohli přece jen dostat na stadion, a sledování u televizní obrazovky je tu ještě jedna možnost. Přišli s ní v Mladé Boleslavi, kde se inspirovali provizorně vznikajícími autokiny, která se objevila v Česku kvůli nucenému uzavření sálů. Jedno takové by mohlo vyrůst právě kvůli fotbalu. „Kde jinde než v městě automobilů by to mělo jít?“ usmívá se klubový šéf Josef Dufek.

S nápadem přišli jeho spolupracovníci a on se toho s nadšením chytil. „Máme prodaných téměř tři tisíce permanentek, chceme se divákům revanšovat za to, že nemohou chodit na tribuny, pokud to jen trochu půjde,“ vysvětluje záměr. Klub při tom bere ohled i na to, že mezi permanentkáři jsou hojně zastoupeni zaměstnanci hlavního partnera Škody. „Její podpora směrem k fotbalovému i hokejovému klubu je v našem městě mimořádná,“ netají vděk.

Mladoboleslavští už našli vhodné místo, kam by se mohlo vměstnat tři sta až pět set aut, zajímají se o podmínky promítání a nejvíc přemýšlejí o duelu se Slavií. Dufek už si to živě představuje do všech detailů. „Viděl jsem v televizi reportáž o promítání v autokině, a jak jela kamera, začaly troubit klaksony,“ líčí Dufek. „Takhle by lidé mohli fandit při zápase…“ usmívá se.

Jestliže se liga rozjede a vše se podaří organizačně zajistit, zbývá „maličkost“: aby permanentkáři, ale i další fanoušci nenasedli do svých vozů a nevyrazili na víkend na chalupy nebo domů. Jako ostravská enkláva, která v Boleslavi pracuje. „Samozřejmě se s tím potýkáme, ale jsme opravdu malé město. Vážíme si každé ligové sezony, snažíme se udělat pro fanoušky servis, který nabídne takovou zábavu, je to naše povinnost,“ nenechá se zviklat Dufek. „Srdcaři určitě neodjedou…“