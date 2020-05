Slavia a koronavirus: FORTUNA:LIGA má další pozitivní test | iSport.cz

Jeden případ koronaviru ve fotbalové FORTUNA:LIZE se objevil o víkendu v Mladé Boleslavi , druhý pozitivní test má aktuálně mistrovská Slavia. Má jít o jednoho z mladých hráčů. Příslušná hygienická stanice nyní případ začne šetřit. Pokud spolu hráči jen trénovali, nejspíš půjde do karantény stejně jako v případě Mladé Boleslavi jen nakažený fotbalista. Podle vyjádření šéfa představenstva Jaroslava Tvrdíka měl jít do čtvrtka do karantény, nakonec ale bude pouze v klidovém režimu. Přípravný zápas s Jihlavou byl zrušen.

Před minulým víkendem spustila Ligová fotbalová asociace plošné testování metodou PCR, kterou projdou postupně všechny kluby první a druhé nejvyšší soutěže.

Během pondělí LFA vydala zprávu, že první případ nákazy koronavirem se objevil v Mladé Boleslavi, teď se přišlo na dalšího pozitivně testovaného – mladíka ze Slavie.

„Jeden z hráčů Slavie má pozitivní test na koronavirus. Klub ruší dnešní přípravný zápas a vyčká na další pokyny hygienické služby,“ napsal na Twitteru Jaroslav Tvrdík.

Shodou okolností spolu Mladá Boleslav a Slavia mají hrát příští úterý.

U českého mistra by se tedy nyní stejně jako ve středočeském klubu mělo rozjet epidemiologické šetření v kompetenci příslušné krajské hygienické stanice. Ta následně rozhodne o tom, zda zůstane v karanténě jen nakažený hráč (jako v případě Mladé Boleslavi), nebo bude nutné ji rozšířit.

„Naše opatření budou vycházet z toho, jaká byla míra kontaktu jednotlivých hráčů mezi sebou. To v současné době zjišťujeme,“ řekla agentuře ČTK ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. „Pokud spolu jen trénovali venku, tak ta opatření nebudou zásadní,“ naznačila ještě.

Slavia zrušila plánovaný úterní přípravný zápas s Jihlavou a Jaroslav Tvrdík na Twitteru oznámil, že klub čeká do čtvrtka karanténa. Ta se zřejmě nakonec zmírnila „Aktuálně je v rámci předběžné opatrnosti s klubem domluven do čtvrtka tohoto týdne klidový režim pro všechny,“ cituje klubový web Hygienickou stanici hlavního města Prahy. Týká se to i zaměstnanců klubu.

V pátek pak má proběhnout první kontrolní test, další budou následovat. Pokud bude testování negativní, klub chce v úterý proti Boleslavi hrát.

První vlnou testování prošlo v první a druhé lize celkem okolo 1500 lidí. Kromě hráčů širšího kádru jde také o realizační týmy a další pracovníky klubů. Z celkem 1 442 testů byly pozitivní jen dva.

Pokud by šlo jen o jednotky nakažených a šetření hygieniků by prokázala, že kluby dodržely přijatá hygienická opatření, nadále by nic nebránilo restartu ligové sezony.

Ta má začít sobotní dohrávkou Teplice - Liberec, celé kolo je pak na programu příští týden v úterý a ve středu.