Nový brankář Sparty Holec? Guľa ho nechtěl, zaujal Arsenal i v USA | iSport.cz

Velká žilinská loupež za bílého dne pokračuje. Poté, co dva bývalé hráče klubu zadarmo získala plzeňská Viktoria, se o jednoho z nich posílila i pražská Sparta. Ve čtvrtek podepsala tříletou smlouvu s Dominikem Holcem, jedním z nejlepších brankářů současného ročníku slovenské Fortuna ligy.

To jméno je pro české fanoušky známe. Brankář Holec? No jasně, České Budějovice a Bohemians. Nyní však do FORTUNA:LIGY přichází syn někdejšího slovenského gólmana - pětadvacetiletého Dominika podepsala jako volného hráče pražská Sparta.

„Jsem velmi šťastný, je to pro mě další posun v kariéře,“ usmívala se bývalá jednička „šošonů“, kterou experti chválí za výborný reflex a především kvalitní hru nohou.

Jenže v Žilině se v březnu rozdávaly hromadné výpovědi. Stejně jako na nyní již plzeňské Miroslava Káčera a Filipa Kašu, došlo i na rodáka z Českých Budějovic. Smutnit však dlouho nemusel. Podle hráčova manažera Juraje Vengloše se vyptávaly kluby ze Španělska, Belgie, Dánska či Polska. Za vlády trenéra Unaie Emeryho jej měl dokonce skautovat londýnský Arsenal a interes projevila i Minnesota ze zámořské MLS. Nakonec vyhrála Sparta. I kvůli velkému Holcově přání zamířit na Letnou.

„Sparta je pojem v celém světě. Na každém kroku je vidět, jaký je to obrovský klub – na infrastruktuře, fungování, přístupu zástupců klubu. Když vám zavolá Tomáš Rosický, že vás chce, úplně z toho mrazí,“ pokračoval mladý brankář.

Poslední dvě sezony stabilně nastupoval v základní sestavě Žiliny a patřil jednoznačně k oporám. Ve dvaadvaceti zápasech vychytal jedenáct čistých kont a byl řazen společně s Dominikem Greifem ze Slovanu Bratislava mezi dva nejlepší gólmany na Slovensku.

Ne vždy to tak platilo. Například pod Adrianem Guľou šanci v Žilině nedostal. Současný kouč Plzně dával přednost zkušenému Miloši Volešákovi či Aleši Mandousovi a Holec putoval po hostováních. Jakmile se Guľa odebral ke slovenské jednadvacítce, začalo se blýskat na lepší časy. Holec se stal jedničkou a vypracoval se mezi největší opory klubu.

„Dominik má velký podíl na tom, že Žilina byla před přerušením soutěží druhá v tabulce slovenské ligy s druhým nejnižším počtem inkasovaných gólů. V poslední sezoně měl druhý nejvyšší počet úspěšných zákroků ze všech brankářů v tamní lize. Žilina přitom hraje hodně ofenzivním stylem,“ zdůvodnil Holcův příchod sportovní ředitel Pražanů Tomáš Rosický.

Angažování slovenského brankáře, kterého v listopadu poprvé do reprezentace povolal trenér Pavel Hapal, není nahodilé. Jak deník Sport již před pár týdny informoval, po sezoně by mohl Letnou opustit Florin Nita. Současná dvojka rudých není spokojena se svou pozicí, kdy od začátku září prakticky jen kryje záda Milanu Hečovi. „Florin je ve fázi kariéry, kdy chce především chytat. Pokud vycítí, že se na jeho současné roli nic nemění, určitě se případnému odchodu bránit nebude,“ uvedl zdroj blízký letenskému klubu.

Sparta je už s předstihem na tento scénář připravena.

