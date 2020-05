Guľu těšil výkon: Chlapcům chutnal fotbal. Na Čermáka jsme nároční | iSport.cz

Se zápasem byl maximálně spokojený. Jak by ne. Viktoria předvedla výsledkově nejvydařenější zápas pod vládou slovenského kouče. Za celý zápas neměla jedinou slabší pasáž. Neustále se hrnula vpřed a toužila sázet góly. „Jsem rád, že jsme ve druhém poločase nesešlápli nohu z plynu a prosadili se také střídající hráči,“ kvitoval snahu náhradníků Guľa.

Jste tedy maximálně spokojený?

„Chlapcům chutnal fotbal, hráli jednoduše, rychle, v pohybu, hráli týmově, kompaktně. Byli jsme velmi silní i v defenzivní činnosti, což je v takových zápasech velmi podstatné. Měli jsme hlad po gólech. Perfektní výkon, zasloužené skóre, protože jsme měli mnoho dalších možností. Jsme mimořádně vděční za takové vítězství. Hlavně chci klukům poděkovat za výkon. Je to úžasné, ale už myslíme na to, co nás čeká ve středu.“ (zápas v Ostravě)

Během utkání jste neměli slabší pasáž. Mužstvo jelo stále na sto procent. Je to cenné zjištění?

„Ano. Jsem rád, že jsme ve druhém poločase nesešlápli nohu z plynu a prosadili se také střídající hráči. Jsme připravení. Nejen základní jedenáctka, ale celý tým. Kluci z lavičky přejí ostatním, protože vědí, že se také dostanou na hřiště. A hlavně si to za práci zaslouží. Přesně takhle jsme to chtěli mít nastavené. Nechceme si odnášet ze zápasu negativní emoce. Soustředíme se na výkon týmu, hráčů, jednotlivých formací. Chceme hrát pořád naplno. Je to o dílčích úkolech, o tom, že v emoci, ve které končíte zápas, si nesete sebou do dalších dnů. A naše bude pozitivní.“

Co povíte k výkonu Aleše Čermáka, střelce tří branek?

„Je důležité, aby se středový hráč dostával do koncovky. Stále na tom pracujeme. My jsme na Aldu nároční, ale to je i on na sebe. Domluvili jsme se, že je potřeba, aby měl před sebou i gólové výzvy. Je perfektní, že to přijal. Dal tři branky, odběhal nejvíc kilometrů ve velké intenzitě. Jsem rád i za něj.“

Souhlasíte, že velmi dobře se po dlouhé herní pauze uvedl Milan Havel, jenž nahradil distancovaného Radima Řezníka?

„Milan hrál v klidu, byl přesný, dařily se mu finální vstupy. Celé mužstvo fungovalo, na nové hráče v sestavě tím pádem nebyl extrémní tlak. Pro Milana bylo lehčí zapadnout. Ukázal kvalitu, stejně tak ostatní střídající hráči, což je velmi dobré, jelikož nás čeká hodně zápasů.“

Byť se fanoušci na stadion nedostali, na hráče čekali po zápase u hlavního vchodu. Chápete to odměnu za výkon?

„Jednoznačně. Moc mě to potěšilo. Skandovali mimo tribuny, pak za námi přišli. Těchto věcí si moc vážím.“

Příští týden hrajete na Baníku a na Slavii. Bude to nejtěžší test během vašeho působení ve Viktorii?

„Tak se na to nedívám. Koncentrujeme se na zápas v Ostravě. To je jediné, co mě zajímá. Každý zápas je test, výzva, očekávání špičkových výkonů. Nebudeme předbíhat a říkat, že po Ostravě nás čeká Slavia. Musíme být připravení odevzdat maximum na Baníku, abychom vyhráli. Další věci budeme řešit až potom.“