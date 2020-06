Malinský rozsekl derby: Doufám, že lidi budou chodit se vztyčenou hlavou | iSport.cz

Deset minut před koncem jste rozhodl derby. Co na svůj gól říkáte?

„Taková klasická situace ze strany. Šel jsem doleva, kde to mám přes nohu. Mohl jsem si míč zaseknout do vápna a pálit silnější nohou. Střela nešla úplně k tyčce, ale brankář ji měl schovanou, takže skončila v bráně. Zbývalo deset minut do konce, domácí balon jen nakopávali dopředu. Opět jsme udrželi nulu v zadu a to je základ úspěchu.“

Pořádně jste se rozstřílel.

„Ani jsem nic nezměnil. První rok ve Slovanu jsem vůbec nehrál, což mě strašně mrzelo, takže góly jsem ani dávat nemohl. Zaplaťpánbůh, že přišla doba, kdy se mi daří a branky padají. Jsem za ní rád. Jinak pracuji tvrdě jako celý tým, vyplácí se nám to, poskočili jsme na třetí místo. Půjdeme si za tím, jde o velkou šanci na poháry. Doufám, že fanoušci budou chodit na stadiony, až budou moct, a budou nás podporovat, když se nám bude dařit dál.“

Rozsekl jste duely se Spartou, teď jediný gól v derby: Nepřipadáte si trochu jako specialista na velké zápasy?

„To ne.“

Ale rozhodnout derby o třetí místo deset minut před koncem se nepoštěstí jen tak někomu...

„No, hlavně čtvrtý zápas v řadě a zase plná minutáž… Měl jsem toho na konci už plné brejle. Mrzelo mě, že jsem nemohl klukům pomoct. Imad Rondič s Alexem Balutou mohli přidat druhý gól, ale nedali. V kabině bychom asi kluky uškrtili, kdyby Jablonec vyrovnal. Ale jedeme do Liberce s výhrou a doufám, že teď budou lidi chodit po Liberci a Jablonci se vztyčenou hlavou.“

Na konci první půle jste se bolestivě střetl s gólmanem Vlastimilem Hrubým. Vypadalo to, že jste ho trefil kolenem do hlavy. Byl jste se pak ujistit, jestli je vše ok?

„Nejsem si vědom toho, že bych trefil gólmana kolenem do hlavy. To bych přece dostal červenou…

Jablonec - Liberec: Malinský jako Hunt na Čecha? Při náběhu trefil Hrubého kolenem

Trenér Pavel Hoftych o Tomáši Malinském: „Vědělo se o jeho potenciálu i rychlosti, nebo nechytatelnosti. Má rychlostní i vytrvalostní vlákna, zvládá obě role. Říkali jsme si, že počkáme do 70. minuty, než nastartuje naplno svoje motory. Stává se pak opravdu nechytatelným. Má v pořádku život, maká a mužstvu se to vrací vynikajícími výkony. Přeju mu, aby s námi prožil, co nejvíc času a pak přišla třešnička na dortu.“