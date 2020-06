Kangovo gesto, probuzený Kozák i Krejčí v autu. Co ukázal zápas Sparty? | iSport.cz

Co ukázal zápas Sparty proti Teplicím? • FOTO: Koláž iSport.cz Zachovali si střelecký apetit. Sparťané po nedělní rozborce Karviné smetli i Teplice, na prázdné Letné zvítězili přesvědčivě 3:0. Všechny své góly ale dali už do poločasu, v tom druhém už významně ubrali na tempu. Zazářil dvougólový střelec Libor Kozák, pozornost na sebe opět strhl nespoutaný Guélor Kanga. Co všechno středeční duel ukázal?

Kanga vzdal na dálku hold Penaltu proměnil rutinérsky, gólmana Tomáše Grigara poslal na druhou tyč. Okamžitě po své trefě Guélor Kanga zaklekl a pravici namířil k nebesům. Na dálku tak vzdal hold nedávno zesnulému Američanovi Georgovi Floydovi a podpořil aktuálně probíhající masivní vlnu boje proti rasismu. Z letenského celku v tom ale nebyl sám. Klub samotný již v úterý večer na své sociální sítě zveřejnil příspěvek vymezující se proti rasismu. „Všichni lidé jsou si rovni, rasismus nemá v našich myslích ani na našem stadionu místo!“ stálo v popisku na sparťanském Instagramu. Sparta - Teplice: Kanga proměnil penaltu, 2:0! Po gólu poklekl se vztyčenou pěstí

Obrozený Kozák Dlouho čekal na pořádnou ligovou šanci, od úvodní minuty naskočil vůbec poprvé od 22. listopadu. Za projevenou důvěru se ovšem útočník Libor Kozák dostatečně odměnil. Vytáhlý útočník přispěl k triumfu nad Teplicemi dvěma přesnými zásahy. Nebyly to trefy do hitparád nejkrásnějších branek, svou důležitost ovšem rozhodně měly. „Těch zápasů je hrozně moc, chceme hráče šetřit. Libor si výkonem řekl o základní sestavu, ale uvidíme, jak na tom budeme zdravotně,“ prohlásil na adresu zkušeného útočníka trenér Václav Kotal. Sparta - Teplice: Kozák až komicky docpal míč do sítě, 3:0!

Druhý poločas jako povinnost V úvodním dějství se sparťané fotbalem bavili, Teplicím nasekali tři góly a jasně vládli. Po změně stran ale svým výkonem fanoušky u televizí spíš uspali. S vědomím jasného náskoku Bořek Dočkal a spol. ubrali plyn a další trefy nepřidali, byť k tomu příležitosti měli. Mnohem častěji ale hráli do šířky, zdlouhavě kombinovali a na zteč hostující branky vyráželi jen občasně. „Myslím, že to vítězství mohlo být mnohem výraznější. Možná jsme byli trochu uspokojení, jsem náročný v tom, že by hráči měli dohrávat celé utkání. Měli jsme dát pět šest gólů,“ věděl Kotal. SESTŘIH: Sparta - Teplice 3:0. Jasná záležitost, dva góly si připsal Kozák Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Krejčího drahý risk Byla to situace, za kterou by si zpětně nejraději nafackoval. Záložník Ladislav Krejčí se v 61. minutě pustil do zbytečné a riskantní kličky, místo aby posunul míč na některého ze spoluhráčů. Výsledkem byl ostrý faul, za který od sudího Petra Hocka žlutou kartu. Pro mladého středopolaře to bylo už osmé napomínání v sezoně, což znamená jediné - nadcházející duely na Bohemians a s Opavou budou bez něj. „To mi ani neříkejte, chtěli jsme ho střídat v momentě, kdy dostal žlutou. Měl jít dolů. Bohužel jsme to nestihli,“ litoval Kotal. Teplická Jakub Mareš v souboji se sparťanem Ladislavem Krejčím • Foto ČTK / CTK / Kamaryt Michal