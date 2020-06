Zápasy bez diváků? Siegl zmínil hráče, který ve Spartě zářil jen při tréninku | iSport.cz

I víkendové ligové kolo ve FORTUNA:LIZE se bude hrát bez fanoušků na stadionech. Tedy až na těch pár, co se vměstnají do omezeného počtu osob, které mohou být přítomny na utkání. Legendy Sparty, které se sešly na oslavách padesátin bývalého kapitána Jiřího Novotného, si přejí návrat fanoušků do ochozů. „Už aby byl konec tohoto období, zápasy měly atmosféru a byly tam emoce, které k tomu patří,“ přeje si trenér Ivan Hašek. Bývalý kanonýr Horst Siegl zmínil jméno hráče z nedávné minulosti, kterému by "tréninková" atmosféra při utkání vyhovovala.

Aby se znovu mohla na plné obrátky roztočit česká nejvyšší soutěž, bylo třeba učinit opatření. Hraje se bez diváků. Pár se jich sem tam na stadionech objeví, ale oproti běžným zvyklostem jde o zanedbatelný počet, při některých televizních přenosech jsou pouštěny fanouškovské ruchy ze záznamu.

To je situace, kterou Jaromír Blažek v kariéře nikdy nezažil. „Když nejsou diváci, je fotbal poloviční. Na Spartě i venku jsme vždy hráli před hodně lidmi, takže nedokážu posoudit, jaké to pro hráče může být. Myslím, že to není nic příjemného kvůli motivaci a přípravě na zápas. V tomhle prostředí mi to pořád přijde jako trénink,“ uvedl bývalý brankář Sparty i reprezentace.

Podobně to vidí i kouč Ivan Hašek . „Je to nepříjemné. Osobně hraní bez diváků nemám rád. Neznám hráče, kterému by se to líbilo. Čím více lidí, tím lépe. Ať je to sebelepší zápas, i třeba v bundeslize, tak mě to v televizi tolik nebere jako s klasickou atmosférou,“ podotkl.

Legendární Franz Beckenbauer nedávno přišel s myšlenkou, že některým hráčům prázdné tribuny mohou vyhovovat. „Je pravda, že řada hráčů je takových. Nezvládají to, když nastoupí k zápasu a jsou pod tlakem fanoušků. Přitom na tréninku jsou famózní. Bohužel hlava hraje hodně, tak je to v každém sportu,“ konstatoval oslavenec Jiří Novotný, majitel čtrnácti ligových titulů. „Pro mě bylo vždycky lepší hrát před plným stadionem. I když fanoušci proti nám nadávali. Pro mě to byla daleko větší motivace. Vyhecovalo mě to, a proto jsem to miloval,“ navázal.

Vyhlášený kanonýr Horst Siegl dokonce poukázal na jednoho fotbalistu, kterému by současný stav pravděpodobně vyhovoval. „Osobně jsem zažil jednoho hráče tréninkového typu. Šlo o Jana Šimáka. Podle mě to byl nejlepší hráč, kterého jsem poznal. Při tréninku ukazoval maximum, ale v zápase to neprodal,“ upozornil na záložníka, kterého vedl jako asistent ve Spartě a jehož kariéru poznamenaly problémy s alkoholem.