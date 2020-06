INSIDER: Musu nesvazujte. Buchu učil Matějovský, Plzeň stavím nad Slavii | iSport.cz

Bude to velký fotbalový třesk. V nedělním taháku na sebe narazí dva týmy, které si podmanily FORTUNA:LIGU a sklízejí největší obdiv za svou hru. Slavia versus Plzeň, to je hit! A těší se na něj i bývalý reprezentant Martin Jiránek, který podrobně rozebral kvality soupeřů ve svém pořadu Ligový insider. „Oba týmy jsou v dobré formě, ale Plzeň jednoznačně dominuje, hraje krásný fotbal. Je komplexnější, teď ji stavím jednoznačně výš než Slavii,“ srovnává rivaly. „Plzeň vyhraje,“ tipuje. Podívejte se ve VIDEU i na to, co říká na obranu Slavie a výkony Davida Zimy, jak se má bránit plzeňská záloha i to, jak hodnotí vzestup kanonýra Jeana-Davida Beauguela.

Rivalové zůstali před vzájemným soubojem na vítězné vlně, byť to měli složitější než při přestřelkách v předchozím kole. Slavii hraje do karet stále osm bodů, ale pozor, Plzeň je už gólově efektivnější: o jednu trefu přeskočila Slavii a má jich na kontě 56. A právě o ofenzivních manévrech se v obou případech mluví nejvíc.

Slávistům v Příbrami zajistil remízu až střídající kanonýr Petar Musa, jehož „nohejbalový“ způsob zakončení zaujal i Jiránka, fotbalovým povoláním stopera. „Bylo to hodně složité, musel se snažit co nejdřív reagovat. Těžký kop, ale trefil to výborně,“ vysekl mu poklonu Jiránek. Přesto si myslí, že jedničkou v útoku Slavie má být Tecl. „Udělá spoustu práce,“ chválí.

Také však tvrdí, že není nutné, aby se Teclovi i dalším spoluhráčům Musa za každou cenu přizpůsoboval. Naopak by šlo využít jeho odlišnosti a schopnosti uvolnit se v pokutovém území. „Je to klasický útočník, který se prosadí v šestnáctce skoro z každé šance,“ hodnotí. „Myslím, že by neškodilo mít dva odlišné typy útočníků. I kdyby Musa tolik nepracoval pro mužstvo, ale dával góly, bylo by to pro Slavii důležité,“ dodává.

Klíčovým faktorem na straně Plzně jsou bezpochyby „tři králové“ ve středu její zálohy. Tedy Aleš Čermák, Pavel Kalvach a Pavel Bucha. „V lize nemají konkurenci. A všichni mají na reprezentaci,“ míní Jiránek. Bucha je nyní dokonce s deseti góly a osmi asistencemi nejproduktivnějším hráčem ligy. „Čekal jsem to. Prošel školou Marka Matějovského v Mladé Boleslavi,“ připomíná.

U Slavie se naopak kreativita koncentruje hlavně u Nicolae Stancia. Jak se plzeňská tvůrčí „přesilovka“ může projevit v neděli? „Ke Stanciovi všechno směřuje. Jiní hráči nemají až takovou finální fázi. Plzeň má velkou výhodu, kdokoli ze středové trojky může ohrozit bránu,“ říká Jiránek.

