Provod: Jejich střed jsme vynulovali. Příště budu čekat nahrávku a dám gól | iSport.cz

Takže z remízy zklamání, když byste počítal neproměněné šance?

„My to určitě můžeme brát jako ztrátu, protože si myslím, že jsme byli lepší a vytvořili jsme si víc šancí. Plzeň sice v určitých fázích víc držela balon, ale to jsme nějak čekali. Z brejků jsme vyráželi do velkých a slibných šancí, jen škoda, že jsme nějakou nedotáhli až do gólu. Na druhou stranu i ten bod bereme a jsme za něj rádi.“

Možná jste některé situace až přeháněli...

„Jestli narážíte na tu akci Petra Ševčíka, kdy mi to ještě přiklepával, tak asi jo. (smích) Sám jsem to nečekal, myslel jsem, že Ševa vystřelí. Příště to čekat budu a dám gól.“

Vaše výkony se po špatném vstupu do jara zlepšují, tenhle to potvrdil?

„Byl určitě nejlepší na jaře. Graduje to a postupně se víc a víc sehráváme, víc si věříme a je to čím dál lepší. Doufám, že to tak bude pokračovat a výkony budou jenom stoupat.“

Před zápasem se hodně mluvilo o silném plzeňském středu zálohy Bucha-Kalvach-Čermák. Vám se ale podařilo je celkem odříznout od hry, jak?

„Připravovali jsme se na tenhle silný střed, věděli jsme, že těm klukům tam to jde a budeme u nich muset být hodně blízko, abychom je vynulovali. Myslím, že se nám to povedlo a záměr jsme splnili, na hřišti to bylo vidět.“

Další věc, boj o titul. Byť jste nevyhráli, Viktoria se bodově nepřiblížila. Uklidňuje vás to?

„Už před zápasem jsem říkal, že tenhle zápas budeme brát jako každý jiný. Jasně, je to mediálně zajímavější, je to zápas jara, ale nás teď třeba čeká výjezd do Ostravy, kde budeme chtít získat tři body a postupně se našemu cíli přibližovat. Jedeme prostě dál.“

Nepomohli by vám zejména v takovém utkání fanoušci, ta pověstná kulisa na tribunách v Edenu, která je teď kvůli nařízením vyautovaná?

„Bylo by určitě vyprodáno, fanoušci by nám podporovali celý zápas a možná by byli ten dvanáctý hráč, který by nám tam pomohl aspoň jeden gól dotlačit. Ale je to pro všechny týmy stejné. My jsme hlavně rádi, že můžeme hrát. Samozřejmě čím dřív budou fanoušci na stadionech, tím líp, ale zatím to musíme zvládat i takhle.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Zima, Bořil (C) – Ševčík, Holeš (90+6. Frydrych) – Masopust (86. Hellebrand), Stanciu, Provod – Tecl (86. Musa). Hosté: A. Hruška – Hejda, Brabec (C), Limberský, Řezník – Bucha, Kalvach, Al. Čermák – Kayamba (90+4. M. Havel), Beauguel (90. Chorý), J. Kovařík (71. J. Kopic). Náhradníci Domácí: Kovář, Frydrych, Hellebrand, Takács, Traoré, Musa, Júsuf Hilál Hosté: Sváček, Diaz, Havel, Hořava, Chorý, Kopic, Pernica Karty Domácí: Provod, Bořil Hosté: Hejda, Řezník, J. Kopic, Chorý Rozhodčí Franěk – Vlček, Flimmel (Julínek) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

