Trpišovský cítí titul: Nechceme na nic čekat, máme první mečbol | iSport.cz

Jak ta příprava na velký zápas bude probíhat?

„Budeme určitě apelovat na hráče, abychom prostě vyhráli, abychom navázali na minulý výkon proti Plzni. Dává nám to skvělou možnost, titulový zápas, můžeme rozhodnout... Ale nic nepodceníme, Plzeň kromě jednoho zápasu všechny vyhrála, bude nás nahánět, bude to těžký soupeř, vede jarní tabulku. Nic hotového v žádném případě není, ale máme obrovskou šanci rozhodnout, nechceme na nic čekat. Je to jak v tenise, máme mečbol při svém podání a je na nás, jak se připravíme. Myslím, že i tenhle zápas s Baníkem nás zklidní po tom náročném programu. Na hráčích to bylo vidět, že jim týden volna prospěl, měli jsme spoustu nadprůměrných výkonů a některé vynikající.“

Takže spokojenost s výkonem?

„Celkově ano. S výsledkem i s výkonem. Dobře jsme do toho vstoupili a kromě dvou krizových situací to byl velmi dobrý týmový výkon. Všechno pozitivní až na to, kdy Ondra Kolář likvidoval tu hlavičku v prvním poločase, která by nám to určitě zkomplikovala, a pak na konci to snížení.“

Lekl jste se?

„Musím říct, že jo. Bylo to nepříjemné v kontextu toho minulého zápasu, kdy padly v nastavení dva góly. Hlavně to bylo jak blesk z čistého nebe, dohrávali jsme zápas velice dobře, měli jsme ho pod kontrolou, vedli jsme 2:0, najednou skvělý míč za obranu a gól. Pak zbývaly tři čtyři minuty, soupeř pošle do vápna na centry sedm osm hráčů, pak je to vabank, může se stát cokoliv, jakýkoliv odraz... Hráči ví, o co hrají a co se může stát, na druhou stranu jsem rád, že si tím prošli, je to pro ně další zkušenost. Ale kdybych si mohl vybrat, nerad bych si tím prošel znova.“

Brali jste minulé utkání jako poučení?

„Chtěli jsme udělat jinak všechno. Soustředit se na naši hru, koncentrovat se na výkon, aby hra měla plynulejší spád, aby to byl víc fotbal, což se stalo. Čtyři góly, hodně šancí, zajímavé utkání nahoru dolů. My takhle musíme hrát. Jsme technické fotbalové mužstvo, musíme se soustředit na fotbalový výkon, na hru samotnou, ne se nechat odvádět jinými věcmi, nevyhovuje nám to. Chtěli jsme zvýšit pohyb, držet míč co nejvíc ve hře. V tom zápase to dělal obě mužstva, proto to bylo zajímavé utkání. Ne boj jako posledně.“

SESTŘIH: Baník - Slavia 1:3. Sešívaní krok od titulu! Dominantní výkon řídil Stanciu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90. D. Buchta Hosté: 14. Zima, 43. Bořil, 90+2. Musa Sestavy Domácí: Laštůvka – J. Pokorný, Stronati, Svozil, Fleišman (C) – Jánoš, Kaloč (81. Drozd), Jirásek (65. Smola) – Potočný (81. Baroš), O. Šašinka (56. Kuzmanović), Lalkovič (65. D. Buchta). Hosté: O. Kolář – Coufal, Frydrych, Zima, Bořil (C) – Ševčík (75. Traoré), Holeš – Masopust (82. Oscar), Stanciu (86. Takács), Provod – Tecl (86. Musa). Náhradníci Domácí: Budinský, Drozd, Buchta, Baroš, Kuzmanović, Smola, Procházka Hosté: Kovář, Hellebrand, Oscar, Takács, Traoré, Júsuf Hilál, Musa Karty Domácí: Jirásek, Kuzmanović, Fleišman Hosté: Ševčík, Musa Rozhodčí Královec – Nádvorník, Mokrusch Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 1722 diváků

