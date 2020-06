Guľa: Beauguel si prochází náročným obdobím. Chorý si zasloužil šanci | iSport.cz

Pokud chtěla Viktoria v koutku duše ještě uvažovat o krádeži titulu, musela Jablonec povalit. Stalo se. Vyhrála 2:0. Ale snadné to neměla. „Mělo to kvalitu evropských pohárů. Jako kdyby k nám přijelo mužstvo typu Hajduku Split,“ chválil soupeře Adrian Guľa. Efektivní ingredienci dodal mužstvu Aleš Čermák. Na triumfu se podílel gólem a asistencí. „Momentálně je motorem nejen běžecky, ale i kvalitou,“ chválil záložníka plzeňský trenér. A středeční fatální střet se Slavií? Guľa především očekává lepší výkon než minule.

Zamlouvala se vám hra mužstva proti Jablonci?

„Chlapci zvládli náročný zápas týmovým výkonem. Skvělé je, že jsme udrželi čisté konto. Soupeř byl houževnatý, nepříjemný, je to nadstavba. Mělo to kvalitu evropských pohárů. Jako kdyby k nám přijelo mužstvo typu Hajduku Split. Jde o velmi cenné vítězství po kompaktním výkonu, kdy jsme do zápasu dali fyzicky všechno.“

Gólem a asistencí se zaskvěl Aleš Čermák. Souhlasíte, že je momentálně motorem středové trojice?

„Jeden zápas nehrál. Byl zraněný. Už na Spartě šel na hranu, jelikož neodtrénoval úplně všechno. Riskovali jsme s ním. Ale je fakt, že je motorem nejen běžecky, ale i kvalitou. Dnes měl asistenci u Chorase, byl gólový, v druhém poločase měl další skvělou finálku. Jeho výkon mě těší.“

Před časem jste říkal, že Čermák má určitá gólová zadání. Kolik branek má do konce sezony nastřílet?

„Co nejvíc. (směje se) Konkrétní číslo jsme si neřekli, abychom ho nelimitovali. Sám víte, že agilitou, kdy se dovede dostat do pokutového území, dokáže vstřelit i tři branky za zápas. Na druhou stranu nemějme tak velká očekávání, Jablonec byl silný, poctivý a vytrvalý soupeř. Cením si toho, že jsme právě po centru Aleše vstřelili gól ze standardky.“

Proti Jablonci dostal přednost Tomáš Chorý před obvyklou útočnou jedničkou Jean-Davidem Beauguelem. Proč?

„Konečné rozhodnutí skládáte z detailů. Jedním z nich bylo to, že Tomáš si zaslouží šanci a je čerstvý. Bogy má za sebou velmi náročné období nejen z herního hlediska, ale i z toho, co se okolo něj dělo v posledních dnech. Pro nás je podstatné, že máme kvalitu i při personální rotaci. Tak by mělo mužstvo fungovat. Přeje si navzájem, pak to může padnout i druhému útočníkovi.“

Je znát, že když se Chorý koncentruje vyloženě na fotbalové věci, je pro tým velmi platný?

„Ano, to je dobrý postřeh. Dnes měl proti sobě náročné soupeře, fyzicky vybavené stopery a nevzpomínám si na žádný incident podobný těm z minulých zápasů. Tomáš si musí tyhle věci uvědomit. Už předtím jsem tvrdil, že na tom pracuje a že odměna přijde. Je to ale dlouhodobější proces, nebude to fungovat hned druhý den. On dovede být velmi platný, vzhledem ke svojí postavě je dostatečně rychlý, má solidní výběr místa.“

Ve středu vás čeká druhé pokoronavirové setkání se Slavií. Čekáte od mužstva lepší výkon, než minule?

„Naší nejsilnější motivací je, že chceme odehrát lepší zápas než naposledy, že toho jsme schopní. A to na vícero pozicích. Věřím tomu, že to bude naše největší zbraň.“

