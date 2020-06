Jak by Rada zastavil obra Chorého? Recept prozradil o fous vyšší Hašek | iSport.cz

Zkušeného kouče Petra Radu ten moment v neděli hodně naštval. Plzeňský forvard Tomáš Chorý se odpoutal od bránícího Martina Doležala a poslal Viktorii v důležitém utkání proti Jablonci (2:0) do vedení. „Kdybych Chorého hlídal já, gól by nedal. Nedal, a to mám metr sedmdesát,“ vztekal se pak Rada v pozápasovém rozhovoru. Skutečně by ho dokázal uhlídat? „Je si jistý, že by mu tam dal tělo a poradil si,“ podotkl v novém díle pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport trenér a bývalý záložník Ivan Hašek, který také nepatřil mezi nejvyšší hráče.

Jak zastavit mohutného Chorého? Jde to, i když vám výška schází. Radu mrzelo, že se útočník Západočechů dostal ke gólové hlavičce až příliš snadno a věřil, že sám by jej do podobné situace nepustil. Ačkoliv měří jen 170 centimetrů, kdežto Chorý je téměř dvoumetrový.

„Já jsem větší než Petr, mám 171,“ usmál se v TIKI-TAKA Ivan Hašek. Radovi ovšem dal za pravdu, že recept jak výrazně vyššího hráče vyvést z míry existuje. „Bylo vidět, že zakončení nebylo ve výskoku. Chorý si naběhl na přední tyč a hlavu musel ještě sklánět,“ všiml si Hašek.

„A Rada si je jistý, že do té výšky by vyskočil taky. Dal by mu tam tělo a poradil si,“ přidal bývalý hráč i trenér Sparty.

Další exligový hráč Petr Švancara měl podobný názor. „Možná by si pomohl i trochu nečistě, což se vždycky dělo. Teď se to díky VARU prozradí, ale myslím, že narážel na tohle,“ řekl brněnský patriot.

„Překvapilo mě, že Jablonec neměl nikoho na přední tyči a bránil osobně. Doležal to teď musí týmu vrátit, že míč do brány takhle umístí on na druhé straně,“ doplnil ještě.

Příležitost bude mít hned ve středečním severočeském derby proti Liberci, Chorého Plzeň ve stejný den čeká klíčový souboj o titul na hřišti vedoucí Slavie.

