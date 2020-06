Slavia má titul! Oslavy s fanoušky v Edenu i před, Stanciu zpíval | iSport.cz

Ondřej Kúdela, který se stihl do klíčového zápasu uzdravit • Michal Beránek (Sport)

Slavia - Plzeň: Bucha namazal sešívaným do velké šance! Stanciu střílel vedle • iSport.tv

Tohle je mistrovská euforie! Uvnitř v Edenu tlačilo Slavii k jistotě titulu v duelu s Plzní (1:0) na čtyři tisíce vybraných šťastlivců, před stadionem pak prožívaly zápas další stovky a stovky natěšených fanoušků. A všechny v 69. minutě zápasu nejvíc rozradostnil Petr Ševčík, chvíli před koncem už se pak Vršovicemi mohlo nést hromové „MISTŘI! MISTŘI!“ Hráči si užili první kolečko uprostřed hřiště, křepčení před Tribunou Sever a dávali si na čas, než vyšli ven před stadion, ale pak to stálo za to. Skandování, zpívání, ohňostroj i světlice, to bylo mistrovské veselí. Oficiální část skončila po 23. hodině, ta neoficiální v podání hráčů i fanoušků ale hned tak neodezní...