Tomáš Sivok a konec kariéry: Nejsem cíťa, ale došlo i na slzy. Co dál? | iSport.cz

S jakými pocity se loučíte?

„Mrzí mě, že jsme to nezvládli a nejsme ve finále skupiny o Evropu, po koronavirové pauze naše výkony už nebyly jako předtím. Když jsem na podzim přišel, byl tým na dně, ale dotáhli jsme to na sedmé místo po základní části. Byla to skvělá sezona, všichni pro úspěch udělali sto procent.“

Takže navzdory vyřazení od Boleslavi hodnotíte sezonu kladně?

„Jasně. Je to krásný úspěch a jsem rád, že jsem k tomu mohl přispět. Bylo fajn skončit v klubu, který mě vychoval, užíval jsem si atmosféru v kabině. Někdo končí neslavně, ale já můžu říct, že jsem ve svojí poslední sezoně zažil úspěch. Společně jsme v Dynamu udělali kus práce.“

Cloumá s vámi nostalgie?

„Když jsem střídal, měl jsem slzy v očích. A to nejsem žádný cíťa... Nechtěl jsem, aby to byl můj poslední zápas, pořád jsem věřil, že to zvládneme. Jenže když jsme dostali druhý gól, bylo rozhodnuto. Náš výkon nebyl optimální, navíc Boleslav byla silný soupeř. Postoupila zaslouženě.“

Už tušíte, co budete dělat dál?

„Už dřív jsem říkal, že bych rád zůstal u fotbalu. Ale musí mě to bavit a mít smysl, abych měl nějakou zodpovědnost. Mám fotbal rád a rád bych v něm pokračoval, ovšem ne za každou cenu.“