Kotal: Ve druhé půli jsme měli moc velké hřiště. Hráče šetřil na finále | iSport.cz

Série výher je u konce. Sparta po osmi soutěžních duelech musela skousnout porážku. V Plzni padla 1:2. Nutno však dodat, že v dosti pozměněné sestavě. Kouč Václav Kotal základní jedenáctku obměnil, aby pošetřil některé hráče na středeční finále MOL Cupu. „Nastoupili fotbalisté kádru Sparty, neberu to tak, že by to bylo nějaké béčko,“ zdůraznil trenér Letenských.

Na rozdíl od domácího pohárového duelu jste tentokrát s Plzní prohráli. Jak utkání hodnotíte?

„Vzhledem k středečnímu finále poháru jsme šetřili některé hráče, hlavně v prvním poločase jsme byli Plzni vyrovnaným soupeřem, měli jsme i několik dobrých možností, bohužel se nám nepodařilo některou využít. Ve druhém poločase jsme vypadli ze středu pole, měli jsme moc velké hřiště, šancí jsme ale stále měli dost. Byla škoda, že jsme dostali první gól ze standardní situace, pak šel Drchal sám, z protiútoku jsme ale dostali druhý gól. Prohráli jsme po nějaké době, musíme na to zapomenout a soustředit se na středeční finále."

Zvažoval jste dlouho, zda hráče šetřit?

„Bylo to vynucené tím, že jsme chtěli pošetřit některé hráče, kteří měli hodně odehráno, tím, jak hráče sledujeme, víme, jak regenerují. Podle toho jsme je pošetřili. Nicméně nastoupili fotbalisté kádru Sparty, neberu to tak, že by to bylo nějaké béčko. Šetřili jsme kluky ze základu, ostatní ale v posledních zápasech nastupovali, kromě Mandjecka.“

Jste přes prohru s výkonem mladých hráčů spokojený?

„Je to pro ně hlavně zkušenost. Jsem rád, že jsme je mohli nasadit. Věřím, že si uvědomí, jaký je rozdíl mezi třetí a první ligou, o to víc v takovém zápase.“

Co jste říkal na hru Andrease Vindheima?

„On je takový typ, že hřeší na to, že je rychlostně velmi dobře vybaven, řeší všechno v rychlosti. Samozřejmě, hrál na něj Mihálik, pravák na praváka z levé strany, ale myslím, že to nebylo zas tak, že by to nezvládnul. Na inkasovaných gólech se nepodílel. Někomu se daří víc, někomu méně."

Plzeň měla ve druhém poločase dost šancí. Měla stoperská dvojice se soupeřem problémy?

„To byla nejen stoperská dvojice, ale měli jsme problémy ve středu zálohy. Byla tam díra mezi obranou a zálohou, tam si Plzeň vytvářela předfinální situace, tam byl největší problém. Soupeř měl šance, my taky, rozhodla ale naše chyba při standardní situaci."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 56. Chorý, 65. Mihálik Hosté: 88. Moberg Karlsson Sestavy Domácí: A. Hruška – M. Havel, Hejda, Brabec (C), J. Kovařík – Kalvach, Al. Čermák, Hořava – Kayamba (71. Řezník), Beauguel (24. Chorý, 90+2. Pernica), Mihálik (71. J. Kopic). Hosté: Nita – Vindheim, Mandjeck, Costa, Matěj Hanousek – Hložek (46. Horák), Trávník, Dočkal (C) (46. Kanga), Karabec (74. Sáček), Drchal (65. Moberg Karlsson) – Tetteh (78. Patrák). Náhradníci Domácí: Staněk, Diaz, Limberský, Kopic, Řezník, Chorý, Pernica Hosté: Heča, Moberg Karlsson, Kanga, Sáček, Patrák, Horák, Hucek Karty Domácí: Kayamba, J. Kopic (č) Hosté: Drchal, Vindheim Rozhodčí Orel – Hájek, Novák Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 2 925 diváků

