Čínské peníze pro Slavii? Tři miliardy, spočítal Tvrdík. Chce do vedení FAČR | iSport.cz

Tři tituly během čtyř let, to je výtečná bilance. Jaroslav Tvrdík, který u toho je jako šéf fotbalové Slavie, však má chuť na další úspěchy. „Juventusu se to povedlo sedmkrát za sebou, třeba se to podaří i nám,“ zasnil se ve druhém díle videorozhovoru pro ESAM TV. Konkrétní cíle, o nichž se rozhovořil, jsou nicméně přece jen trochu opatrnější. Tvrdík má i jeden osobní „úkol“: proniknout do vedení fotbalové asociace.