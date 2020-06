Smrt Spartě? Stancia bych vysmrkal, řekl Uličný. Hyský mluvil o omluvě | iSport.cz

Smrt Spartě. I tato slova vycházela z úst záložníka Slavie Nicolae Stancia při oslavách jubilejního 20. mistrovského titulu červenobílých. Kulantně řečeno nešťastné výroky směrem k bývalému zaměstnavateli a nyní zároveň k rivalovi rozvířily mnoho debat. Nejinak tomu bylo i v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport, kde se jimi zabývali hosté Petra Svěceného. Trenér Petr Uličný či herec Ondřej Pavelka to odsoudili a zkritizovali. Naopak bývalý fotbalista Petr Švancara by to rumunskému středopolaři odpustil.

Jeho výroky budí rozruch. Nicolae Stanciu, který během svého angažmá ve Spartě tvrdil, že klub neopustí, dokud s ním nevyhraje trofej, za pár měsíců oblékl dres úhlavního rivala – Slavie. V jejím dresu si zahrál Ligu mistrů a byl ústřední postavou při zisku 20. titulu. Při jeho oslavách na sebe ale strhl pozornost, pro jedny pozitivně, pro druhé negativně, když společně s fanoušky pořvával na vítězném podiu: „Nico Stanciu, Nico Stanciu, smrt Spartě.“

„Za mě je to velice škaredý. Kdybych tam byl já jako trenér, tak toho chlapce vysmrkám. To se nedělá. Je to sprosté a nekolegiální k hráčům a k tomu slavnému klubu. Mně se to nelíbí,“ zkritizoval Rumunovo počínání 70letý bývalý trenér Petr Uličný.

Fotbalový hračička a brněnský patriot každým coulem Petr Švancara měl naopak pro Stanciovo počínání i vzhledem ke kontextu určité pochopení. „Musíme brát v potaz, co se dělo. Podium, euforie, získal se titul. Proti tobě stojí pět tisíc fanoušků. Nechci se ho úplně zastávat, ale tohle by se mu mohlo prominout, vzhledem k tomu, že je před těma fandama, všichni křičí smrt Spartě a on dostane, asi od člověka z kotle, který to tam nějak rozjížděl, mikrofon. Možná to bylo záměrně, protože hrál ve Spartě. Bylo to v náladě, kdy se zpívalo. Bylo to na úkor euforie, i když to vypadá blbě,“ připustil Mercedes.

Herec a fanoušek Slavie Ondřej Pavelka pak celkově odsoudil podobný způsob fandění, dá-li se to tak nazvat. „Mně se to hrozně nelíbí, nesnáším to! Jestli je to věc euforie, tak mi přijde ta euforie hloupá. Jsem v tomhle možná trochu naivní. Když jsme hráli s Plzní, tak se taky řvalo, jaká je. To bychom museli vypípávat, to se mi taky nelíbilo. Pak se křičelo něco na Limberského a já začal křičet a fakt jsem tam byl trochu za blázna. Oni řvali: ‚Limberský ty seš….‘ to, co všichni známe, a já křičel: ‚Limberský je taky člověk.‘ Koukali na mě, jakože jsem divnej,“ uvedl.

Také Martin Hyský, bývalý hráč Slavie, označil Stanciovo chování jako zbytečné. „I Švanci (Petr Švancara) má svou pravdu v tom, že tam byla euforie po titulu. Stanciu hrál v týmu ohromnou roli, ale měl by myslet na to, co má za sebou, jakou má minulost. Už ví, že to před sparťanskými fanoušky nemá jednoduché, vzpomeňme na plyšáky, které na něj házeli. Myslím si, že nějaká rozumná omluva a vysvětlení situace by tomu pomohly,“ myslí si v současné době kouč slávistického dorostu.

Hotovo! Dvacet titulů! Slávisté oslavovali s fanoušky před stadionem