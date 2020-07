Pešek emotivně po finále: Když na něj šlápne, má jít ven. Je to hořké | iSport.cz

Dal nejdůležitější gól v kariéře, ale stejně to nestačilo. Liberec prohrál ve finále MOL Cupu se Spartou 1:2, těsná porážka Severočechy mrzela o to víc, že v utkání vedli zásluhou Jakuba Peška. „Těžko se mi to hodnotí, nevím, jak začít. Je to hořké... Hořké, opravdu hořké," smutnil krajní záložník Slovanu.

Byli jste blízko Evropě, nakonec trofej patří Spartě. Hodně bolestivý průběh?

„Hodnotí se mi to opravdu těžko. Nevím ani, jak mám začít... Musím se na zápas podívat, viděl jsem jen kousky - důležité momenty. Dali jsme gól, což byl náš plán a mohli jsme přidat druhý. Zápas by pak byl jiný, ale k něčemu se vrátím."

Povídejte.

„Jak se zkoumala ta situace. Zákrok Martina Frýdka na Tomáše Malinského. Když to rozhodčí zkoumá, má buď být červená, nebo se karta neudělit. Hráč dostane žlutou. Když na něj šlápne, jde o nesportovní chování a má jít ven. Ovlivnilo by to celý průběh utkání, nedokážu to pochopit. No a penalta... Kontakt, nekontakt. Kdyby to hráč ustál, střílí do prázdné brány, ale on spadne. Je tu video, nechápu, že se ta situace nezkontroluje. Jinak musíme pogratulovat soupeři. Chci pochválit hlavně kluky, jak jsme to odmakali. Je to ale hořké. Hořké. Opravdu hořké..."

Zápas by každopádně rozseklo na vaši stranu i proměnění gólovek za stavu 1:0 ve druhé půli, že?

„Jo, určitě. Kdybychom dali druhou branku, rozhodčí by pískal normálně. Sparta by měla tlak, ale udrželi bychom skóre. Druhý náš gól by to rozlousknul."

Mělo utkání finálovou atmosféru?

„Jo, už to mělo skvělou atmosféru. (smutným hlasem) Fanoušci fandili, proto to hrajeme. Finále se vším všudy. Děkujeme za podporu.

Aspoň malou vzpruhou může být boj o Evropu ještě na druhé frontě...

„Tato cesta skončila a musíme nastavit hlavy, zregenerovat a dát do toho všechno. Blíží se to, vidíme cíl. Doufám, že najdeme poslední síly a budeme úspěšní."