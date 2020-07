Bitka o záchranu (asi) začne. Ligové grémium bude řešit i příští sezonu | iSport.cz

Hrát se bude. Velmi pravděpodobně. Potom, co ve středu vyšly hráčům a trenérům Karviné testy na koronavirus negativně, se aktuálně čtrnáctý tým soutěže vrátil do tréninku. A od příštího čtvrtka se společně s dalšími pěti mužstvy znovu pokusí dojet nadvakrát přerušenou sezonu. Zbývají dvě kola skupiny o záchranu a pak dva barážové dvojzápasy.

O udržení už v šestičlenné skupině bojují jen tři týmy. Právě Karviná, pak patnáctá Opava a Příbram zatím schoulená na posledním místě, ze kterého se rovnou padá do druhé ligy.

Zrovna tyhle tři týmy se do dohrávání dvakrát nehrnou, předčasné ukončení sezony by je od sestupu jistě uchránilo, což nedávno v rozhovoru pro Sport otevřeně přiznal i šéf Příbrami Jaroslav Starka.

„Mám pocit, že o všem rozhodují lidé, kterým se v hlavě točí jen penízky a hráči nebo jejich rodiny je vůbec nezajímají. Nejde jen o mě, že bych se třeba nakazil. Pokud ano, asi se s tím poperu, protože jsem fyzicky silný, ale jde o ostatní,“ říká například kapitán Opavy Jan Žídek.

Jenže grémium má být podle informací deníku Sport nastavené spíše tak, že se ročník dokončí (byť vyjednávání byla a možná ještě budou hodně „intenzivní“). Někdo pak zkrátka spadne. Buď se dohraje jen skupina o záchranu a baráž ne, tím pádem jde níž rovnou šestnáctý a patnáctý. A opačným směrem vítězové druhé ligy Pardubice a druhá Zbrojovka Brno. Nebo se to zvládne i s baráží...

„Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR schválil, že období pro přestupy a hostování profesionálních hráčů začne v roce 2020 dnem 3. srpna a skončí 5. října,“ předznamenal dění na Ligovém grémiu tweet generálního sekretáře FAČR Jana Paulyho. Tím je v podstatě řečeno, že se očekává dohrávání sezony právě až do začátku příštího měsíce a přestupy se mohou rozjet teprve pak.

VV FAČR dnes schválil, že období pro přestupy a hostování profesionálních hráčů počne v roce 2020 běžet dnem 3. 8. 2020 a skončí 5. 10. 2020. — Jan Pauly (@honza_pauly) July 16, 2020

V bodech programu grémia ani nemá být hlasování o dohrávání sezony zaneseno. To proto, že není moc o čem. Ligový výbor totiž na svém zasedání 7. července rovnou upravil s ohledem na tehdejší „výbuch“ epidemie v Karviné termínovou listinu tak, aby se stihlo skončit ještě před datem 2. srpna. Že by se sezona mohla protáhnout až tam, se všechny kluby dohodly na předchozím zasedání v polovině května.

Leda by někdo, patrně ze sestupem ohroženého tria, hlasování vyvolal a samozřejmě získal zároveň dostatečnou podporu ostatních klubů, které by se proti změně termínové listiny postavily.

Šance? Spíše se zdá, že malá.

Druhá možnost? Hlasování by nakonec proběhlo, ale jen proto, aby si vedení Ligové fotbalové asociace „sichrovalo“ silný mandát pro dohrávání. V podstatě takový důkaz, že přání nedohrát má jen úzká skupina klubů.

Není to ale nezbytné.

„Od začátku se všeobecně deklarovalo, že obě profesionální soutěže by se měly dohrát, a jsem rád, že to k tomu směřuje,“ těší Tomáše Požára, sportovního manažera Zbrojovky Brno, která skončila druhou ligu na druhém místě a měla by ji čekat baráž, pokud se podaří prvoligovou skupinu o záchranu dokončit.

„Nejvíc cítím s týmem, který dělal celou sezonu maximum. Měl by dostat šanci zahrát si baráž,“ podporuje Požára Petr Paukner, majitel Dukly, která skončila hned za Zbrojovkou a v boji o postup by se střetla se čtrnáctým týmem první ligy.

Tohle duo nejspíš půjde ze zasedání profesionálních klubů spokojené. Patrně dostane šanci postoupit mezi elitu. Ovšem nastane druhý zádrhel. Co se začátkem příští sezony.

Téma, které má být na grémiu probrané zleva zprava. Příbram a spol. se bojí krátké pauzy a radši by posunuly start z původně plánovaného 22. srpna dál. Jenže by se zase mohli ozvat ti shora, které čeká evropská kvalifikace. Třeba, že budou nerozehraní...

Existuje prý i možnost, že by předposlední víkend v srpnu byl pro začátek nového ročníku zachován. Jen by se týmy, které budou teď dohrávat soutěž, nalosovaly na první kolo k sobě, a to by se jim odložilo na později někam doprostřed týdne, kde by se zrovna hrály evropské soutěže.

Velký rozhovor s Václavem Kotalem čtěte v pátečním Sport Magazínu

THE BEST OF LIGA NARUBY: Simulant roku, frajeřina roku a štafle na lize

THE BEST OF LIGA NARUBY: gól zadkem v derby a kofola ve slavícím kotli