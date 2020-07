Bez Drobného by to bylo těžké, říká Horejš. Mluvil o jedničce i posilách | iSport.cz

Když se David Horejš ženil, jeho někdejší spoluhráč Jaroslav Drobný mu šel za svědka. V minulé sezoně spolu psali budějovickou fotbalovou pohádku, s nováčkem senzačně postoupili do skupiny o Evropu: Horejš se pod úspěch podepsal jako trenér a Drobný patřil k nejlepším brankářům FORTUNA:LIGY. Jejich společný příběh v Dynamu bude pokračovat, čtyřicetiletý exreprezentant Drobný se dohodl na roční smlouvě. „Jsem rád, že to dobře dopadlo, všichni pro to udělali maximum,“ řekl Horejš na startu letní přípravy, do které se Drobný zapojí později.

Trenére, ulevilo se vám?

„Setrvání Jardy pro nás byla velká priorita. Stoper Tomáš Sivok po sezoně skončil – a kdybychom přišli i o druhého stěžejního hráče, bylo by to pro nás hodně těžké. Z fleku nahradit Jardu by bylo složité. Je fajn, že má ještě rok na to, aby připravil jedničku, která by ho jednou nahradila. Proto přišel mladší Vojta Vorel a veterán Zdeněk Křížek skončil.“

Manažer Martin Vozábal o Drobném „Je to hráč, kterému jsme museli splnit jeho podmínky, ale on nám to sportovně naprosto vrací. Má svoji hodnotu: ale je to úměrné tomu, že je pro nás zásadním hráčem.“

Bylo těžké Drobného přemluvit? Má dobré jméno v Německu, kde chytal dvanáct let.

„Kdo ho nezná, tak si to ani nedokáže představit. Jarda má k Dynamu obrovský vztah, ale taky má rodinu v Hamburku. Syn mu dorůstá a chce ho vidět chytat, ale rozhodl se zůstat u nás. Vidím na Jardovi, že má pořád chuť chytat, a věřím, že pro nás bude takovou oporou jako v minulé sezoně. Ne, že by to bylo jen o něm, ale Jarda pro nás byl rozdílový hráč.“

Bude mít vzhledem k svému věku a pozici v týmu individuální přístup?

„To má vždycky. Pokaždé jsme se spolu v pohodě dohodli. Taky je možnost, že rodina bude s ním tady. Chceme, aby to bylo komfortní i pro Jardu, rodina je pro něj důležitá.“

A co další zkušený gólman Zdeněk Křížek, jenž v Dynamu strávil skoro celou kariéru?

„Bude pokračovat jako trenér brankářů v naší akademii. Zdenda udělal pro klub strašně moc, zaslouží si náš respekt. Ale nechtěli jsme mít čtyřicetiletého gólmana a sedmatřicetiletého, proto přišel mladý Vojtěch Vorel, který by měl do budoucna převzít roli jedničky.“

Od brankářů do útoku: neděsí vás, že momentálně máte na soupisce jen dva útočníky? K Davidu Ledeckému dotahujete přestup Fortuneho Basseye, jenž naposledy hrál v druholigovém Ústí.

„Pochopitelně chceme ještě posílit, máme vytipovaná nějaká jména. Je to v jednání, navíc se ještě dohrává stará sezona. Už jsme přivedli pár hráčů do ostatních řad a věřím, že během tohoto nebo příštího týdne se tým doplní tak, abychom desátého srpna jeli na soustředění do Rakouska kompletní.“

Děláte si naděje na návrat záložníků Pavla Šulce (Plzeň) a Filipa Havelky (Sparta), kteří v končící sezoně u vás hráli v základní sestavě a pak se vrátili z hostování do svých klubů?

„Přejeme jim, aby se tam prosadili. Pokud ne, máme o ně dál zájem. Žádnou předdohodu s Plzní a Spartou vyloženě nemáme, ale jsme s hráči v kontaktu a vědí, že o ně stojíme. Oba mají šanci se probojovat na EURO jednadvacítek, a proto potřebují pravidelně hrát. V jejich klubech je velká konkurence, ale u nás by byli hned platní. Byl bych rád, kdyby se k nám vrátili.“

Co říkáte na to, že začínáte přípravu na novou sezonu ve chvíli, kdy ta předchozí ještě není dohraná?

„Je to zvláštní, ale moc se tím nezabýváme. Řešíme sami sebe a nekoukáme na to, které kluby nakonec v lize budou. Chceme sestavit konkurenceschopný tým a co nejlíp se připravit na sezonu.“

Mimochodem, věděl jste hned po sezoně, že budete v Dynamu pokračovat? Nepřišly vám nabídky odjinud?

„Já nic neřešil. Jsem rád, že můžu být mezi šestnácti a od příští sezony mezi osmnácti ligovými trenéry, a vážím si toho. Laťka je z minulé sezony nastavená vysoko, ale uděláme všechno pro to, abychom z toho neslevili.“