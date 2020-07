„Puberťák“ Beran už ve Slavii byl, ale nesměl hrát: Tělo je pro mě brzda | iSport.cz

Jan Kuchta (vlevo) je blízko přestupu do Slavie • Pavel Mazáč (Sport)

Martin Koscelník poté, co v šanci minul mladoboleslavskou branku • Pavel Mazáč / Sport

Michal Beran během modelového zápasu reprezentace do jednadvaceti let • FAČR

Objev restartované ligy na pět? Beran! Michal Beran. Čerstvý slávista v devatenácti dostával čím dál víc prostoru v Liberci a hlavně v nadstavbě o sobě dával pořádně vědět. Teď se chystá na novou sezonu. A nejen v klubu. Na adrese mu přistála první pozvánka do reprezentační jednadvacítky, chystající se na pokračování nadějně rozehrané kvalifikace na EURO.

Klame tělem. Když ho libereckému trenérovi Pavlu Hoftychovi před časem popisovali, slyšel: „Vypadá jako puberťák.“ Za chlapeckou tváří Michala Berana se skrývá fotbalový predátor. Šikovný střední záložník okouzlil liberecké fanoušky i slávistického kouče Jindřicha Trpišovského, který si ho už může odškrnout na seznamu posil pro příští sezonu. „Turbulentní časy! Teprve teď mi to všechno dochází,“ vykládal, když ještě před potvrzením svého přestupu zasedl po obědě za stůl na základně české jednadvacítky.

Napadlo by vás před pár měsíci, že přijde průlomové jaro?

„Kdepak. Víte, co jsem chtěl? Naskočit třeba do dvou tří ligových zápasů, zkusit si posledních pár minut.“

Nakonec to dopadlo úplně jinak, v nadstavbě už jste hrál od začátku.

„Skoro mi bylo líto, že sezona končí, byl jsem rozjetý. Ale taky jsme toho už měli plné zuby a byli jsme šťastní za postup do Evropské ligy. Výhra v posledním zápase s Boleslaví patřila mezi dva moje nejhezčí zážitky v sezoně.“

A ten druhý?

„První ligový gól proti Slovácku, kde jsem se naučil hrát fotbal. Asi si umíte představit, jak velkou jsem měl motivaci, ale dlouho se mi nedařilo. Ve třetí minutě nastavení jsem dal gól na 3:1 a na památku jsem si schoval dres. Mám ho vystavený doma v Hradišti.“

Mluvil jste o prvním gólu, ale co první zápas v lize? Loni na konci září jste měl premiéru proti Budějovicím.

„Ani jsem neměl trému, těšil jsem se. Už předtím jsem často býval na lavičce a trenéři čekali, až budeme mít pohodlný náskok. Proti Budějovicím se to splnilo, vedli jsme 4:2. Nevěděl jsem, do čeho jdu, ale na place jsem se cítil dobře. Dokonce jsem se párkrát dotknul míče, takže super.“ (usmívá se)

Michal Beran Narozen: 22. srpna 2000 (19 let)

Výška/váha: 167 cm/58 kg

Post: záložník

Klub: Slovan Liberec

Kariéra: Slovácko (2008–2017), Bohemians 1905 (2017–2018), Slovan Liberec (od 2018)

Ligová bilance: 12 zápasů/1 gól

Reprezentace: v U15 2 zápasy/ 0 gólů

Liberecký kouč Hoftych o vás říká, že kdyby to šlo, byl byste na hřišti 24 hodin denně. Sedí to?

„Je to nadsázka, ale fotbal mám hodně rád.“

Jak moc?

„Jsem schopný na stadionu strávit celý den. Po tréninku si přidávám, zůstávám s kondičními trenéry. Dávám si druhou fázi v posilovně a někdy i na hřišti. Potřebuju to.“

Zní to rozumně, vaši vrstevníci obvykle žijí ze svého mládí a talentu.

„Moje tělo je pro mě od začátku kariéry brzda. Snažím se na tom pracovat, ale jde to pomalu.“

V čem máte limity?

„Nejvíc v osobních a hlavičkových soubojích. Naštěstí hraju na pozici, kde to není úplně potřeba a dá se s tím srovnat. Zkouším to nahradit technikou a dravostí – udržet míč, vymyslet něco, rozjet akci směrem dopředu…“

Jak jste prožíval houpačkovou sezonu Liberce? Po podzimu jste byli devátí, ovšem nakonec jste proklouzli do pohárů.

„Začátek byl špatný, ale udělali jsme s trenéry kus práce. I já dostával víc a víc prostoru, zvykal jsem si na ligu.“

Bolelo to?

„Klasické otrkávání. Díval jsem se, jak to dělají ostatní kluci, a doufal jsem, že se to někdy zlomí.“

Kdy to přišlo?

„V zápase s Baníkem. Nastoupil jsem od začátku a cítil se výborně. Pak jsem sice měl křeče, protože jsem ještě nebyl zvyklý na ligové tempo, ale další zápas byl super.“

Myslíte ten proti Slavii? Poprvé jste odehrál 90 ligových minut a byl u jediného gólu Liberce.

„Nádherný zážitek, ale mrzela nás porážka. Nedalo se nic dělat: Slavia byla lepší a přehrála nás.“

Taky jste na ni udělal dojem. Lichotil vám zájem mistrů?

„Moc. Ve Slavii jsem chvíli byl a mám ji rád. Upřímně, nečekal jsem, že to přijde takhle brzy.“

Ve slávistickém dorostu jste nebyl moc dlouho. Jaké to bylo?

„Byl jsem jen na takovém hostování poté, co jsem se nepohodl na Slovácku, kde jsem byl v kategorii U17. Ve Slavii jsem strávil půl roku, zůstal tam jen můj brácha. Bylo to zvláštní, nemohl jsem hrát ostré zápasy.“

TOP 5 mladíků v lize: kraluje Hložek, kdo byli nejzajímavější talenti v lize?

Proč?

„Kluby se nedomluvily, takže jsem ve Slavii stihl jen tři přáteláky a odešel do Bohemky. Časem bych svoje čísla v červenobílém dresu rád vylepšil. Sledoval jsem kluky na podzim v Lize mistrů, hráli úžasný fotbal.“

Čistě teoreticky: dokážete si představit třeba hostování v Liberci, kde byste mohl hrát častěji?

„Jasně, potřebuju hrát a zvykat si na ligu. Jako na jaře, zkušenosti pomalu přibývaly.“

Mimochodem, stihl jste po sezoně aspoň krátkou dovolenou?

„Zastavil jsem se na pět dnů u rodičů v Hradišti a pak už jsem se zase připravoval v Praze. Teď jsem byl tři dny s jednadvacítkou.“

Když jste zmínil jednadvacítku, překvapila vás pozvánka na krátký kemp před pokračováním kvalifikace na mistrovství Evropy?

„Potěšilo mě to. Trenér Krejčí mi volal, že pokud se povede kemp uskutečnit, budu nominovaný. Užíval jsem si to, naposledy jsem byl v reprezentační patnáctce. Poznal jsem nové kluky a doufám, že jsem s nimi nebyl naposledy. Zahrát si za jednadvacítku by pro mě znamenalo příjemné pokračování báječného roku.“

Raketový start do ligy, zájem Slavie, jednadvacítka… Co děláte pro to, aby se vám nezamotala hlava?

„Nic.“

To se snadno řekne, ale hůř udělá.

„Snažím se zůstat stejný, není to zas tak těžké. I rodiče mi pořád připomínají, že o nic nejde a že mám zůstat takový, jaký jsem.