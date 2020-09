Morava odmítla ženu ve výkonném výboru FAČR. Pauly sčítá škody

Navýšení počtu míst ve výkonném výboru o ženu bylo zřejmě nejdůležitější z několika úprav stanov, které dnes hromada souhrnně neschválila. Podle Paulyho výkonný výbor předložil změnu hned z několika důvodů - zaprvé kvůli vládní strategii pro rovnost mužů a žen, zadruhé kvůli českému postavení v rámci členských zemí Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) a zatřetí kvůli státním dotacím.

„Pro výši přidělené dotace hraje roli počet žen ve statutárním orgánu spolku. V případě fotbalu jde řádově o 15 až 20 milionů korun a jsou to prostředky, ze kterých je dále financován amatérský a regionální fotbal. Bohužel zase vyhrálo politikaření nad zdravým rozumem a my jsme se dříve či později o tyto finanční prostředky připravili,“ řekl Pauly.

„Pokud jde o náš zahraniční obrázek, tam je to nevyčíslitelné. Protože jsou to právě tyhle jednotlivé momenty, které dělí dobré asociace od těch nejlepších. Podle toho získáváte jednotlivé turnaje a dělá to celkový obrázek asociace jako takové. Považuji to za fatální selhání. Ukazuje to, že ještě nejsme připraveni na západní svět a budeme za hlupáky,“ dodal Pauly.

Valná hromada v Olomouci byla kvůli koronavirové pandemii už dvakrát odložena. Původně se měla konat na konci května, poté byla přesunuta na 18. června, ale ani v tento termín se konat nemohla. Zasedání bylo nevolební.