Ondrášek už patří Plzni: Miluju fotbal, mám jen ty nejvyšší ambice

Jean-David Beauguel, Tomáš Chorý a k nim nově Zdeněk Ondrášek. Kouč Plzně Adrian Guľa bude moci na hrotu vybírat z trojice kvalitních útočníků. Přesun jednatřicetiletého střelce z Dallasu se v úterý definitivně stvrdil.

„Zdeněk v Norsku, Polsku i naposledy v USA jednoznačně potvrdil roli kanonýra a je i členem národního týmu. Jeho příchodem rozšiřujeme naše možnosti v ofenzivě, jde o typologicky vhodného hráče. Věřím, že se dokáže rychle adaptovat,“ podotkl šéf Plzně Adolf Šádek.

Podle informací deníku Sport Dallas za Ondráška původně chtěl až milion dolarů (22,5 milionů korun), Viktoria však nakonec zaplatí jen zhruba poloviční částku. Pomohl tomu i sám hráč, který chtěl z rodinných důvodů za každou cenu zpátky do Evropy. A Dallas mu vyšel vstříc. V Plzni by si teď měl přijít přibližně na 500 tisíc korun měsíčně.

„Jednání byla jednoduchá a profesionální. Zároveň ale docela vyčerpávající, protože vše bylo strašně rychlé. Ambice mám jen ty nejvyšší, jednou z velkých motivací jsou evropské poháry,“ řekl Ondrášek v prvním rozhovoru pro klubový web.

„Bylo to náročné, o to větší radost máme z toho, že se transfer podařilo dotáhnout. Jsme patrioti a záleží nám i na české reprezentaci. Z Plzně do ní bude mít Zdeněk mnohem blíž, odpadají složitosti v souvislosti s cestováním ze Spojených států a opatřeními kolem COVID-19. V kariéře Zdeněk zatím nezískal žádný mistrovský titul, i to je pro něj velká motivace,“ uvedl hráčův agent David Zíka ze společnosti Global Sports.

Ondrášek by měl být nachystaný už na sobotní utkání v Ďolíčku proti Bohemians. „Sice je tady trochu časový posun, ale to bude v pohodě. Nevidím v tom problém, budu připravený,“ věřil útočník. Dnes dopoledne se hned zapojí do tréninku.

„Už se samozřejmě těším, až poprvé vyběhnu v dresu Viktorky na hřiště. Zdejší stadion je krásný, zažil jsem ho na podzim s reprezentací,“ připomněl duel proti Kosovu (2:1), ve kterém odehrál poslední půlhodinu a užil si oslavy postupu na EURO.

Teď se chce na stejném místě radovat ještě mnohem častěji.