Penalta Sparty? Byl jsem v šoku, o faulu nevím, tvrdí Procházka

Ačkoliv očividně sekl kopačkou Ladislava Krejčího do lýtka, po zápase odmítl vinu na odpískané penaltě přijmout. Obránce Václav Procházka si není žádného provinění proti pravidlům zřejmý. „Bylo mi od rozhodčího řečeno, že jsem strčil do protihráče. Já o tom nevím. Za mě jsem penaltu neudělal,“ kroutil se zlínský stoper.

Byl to klíčový moment nedělního zápasu. Adam Hložek hledal volné spoluhráče ve zlínském vápně. Mezi nabíhajícími byl i Ladislav Krejčí. Toho však v jeden okamžik podseknul Václav Procházka. Navrátilec z italské Boloni se okamžitě rozčiloval a dožadoval se faulu. Sudí Pavel Rejžek ale inkriminovaný souboj hned neviděl. Echo mu dal až kolega Jan Machálek sedící u videa.

„Vůbec jsem netušil, na co se jde dívat. Bylo mi řečeno, že kontroluje, zda by se neměla kopat penalta. Přemýšlel jsem nad tím, kvůli jakému zákroku,“ popisuje Procházka dění na hřišti.

Jakmile Rejžek zkontroloval akci u videa, o pokutovém kopu měl hned jasno.

Zlínský stoper údajně nevěděl, která bije. „Když přišel, a řekl, že jsem fauloval, dal mi žlutou kartu, byl jsem z toho úplně v šoku. Bohužel to nemohu více komentovat. Bylo mi jen řečeno, že jsem strčil do protihráče. Já o tom nevím. Za mě jsem penaltu neudělal. Pak už jsme prohrávali, otevřeli jsme hru a byl to z naší strany vabank,“ popsal svoje pocity po prohře 1:3.

Té předcházelo i vyloučení Lamina Jawa po druhé žluté kartě, jež dostal za faul na Ladislava Krejčího. „Vedli jsme 1:0, ještě jsme se v šatně upozorňovali na to, že musíme dohrát v jedenácti…,“ povzdechl si Procházka. „Záhy po začátku druhé půle přišla červená, gól a Sparta šla do tlaku. Bohužel si domů neodvážíme ani bod,“ mrzelo zkušeného obránce.

Sparta - Zlín: Penalta pro domácí! Procházka nešťastně zavadil o Krejčího, zasáhl VAR

SESTŘIH: Sparta - Zlín 3:1. Letenští otočili proti oslabenému soupeři. Sporně zasáhl VAR

Páník: Za stavu 1:0 jsme je měli uzemnit. Možná by byly dvě tři penalty...

Krejčího obnovená premiéra na Letné: Penalta? Řekl jsem sudímu, že do mě někdo nalítl...