iSport podcast: Má Slavia krizový plán a kdo by mohl odejít po play off?

Už večer Slavii čeká první duel s Midtjyllandem v boji o základní fázi Ligy mistrů. A nový iSport podcast s Janem Podroužkem a Martinem Vaitem se věnuje i širším souvislostem dvojzápasu. Obešla by se Slavia bez účasti v hlavní fázi a má připravený scénář v případě, že by se jí postup nepovedl? A kteří hráči by mohli opustit kádr po play off? Poslechněte si nový iSport podcast!