Páník po další prohře Zlína: Nejhorší poločas za dobu, co jsem u týmu

K další porážce jste se odsoudili už nepovedeným prvním poločasem, viďte?

„V první půli to byl nejhorší poločas za dobu, kdy jsem u týmu. Že jsme prohrávali jen 0:1, bylo jen otázkou štěstí a toho, že se soupeř neprosadil víckrát. Ve druhé půli jsme se zlepšili, ale bohužel jsme žádnou situaci nedotáhli ke gólu. Bohemians hrozili brejky a bylo jen otázkou času, kdy nám nějakou akci dohrají. Pár minut před koncem se jim to povedlo a bylo po zápase.“

Jak jste viděl gólovou akci Bohemians s rukou Petra Hronka, kterou odhalil videorozhodčí?

„Neviděl jsem, co tam je, měl jsem to daleko. Rozhodčí u VARu to vidí daleko líp.“

Brzy poté jste inkasovali regulérní gól na 0:1 a měli jste další trable.

„Domácí couvli a my naráželi do zdi v podobě kompaktní obrany. Pokud jsme nezachytili balony záložníkem Condem, nevyhrávali jsme souboje, z čehož plynula převaha Bohemky nahoře. Její hrotový hráč uhrával spousty balonů na rozdíl od našeho hrotového hráče. Domácí hráli jednoduchý fotbal směrem na Puškáče, který byl výborný. Z toho plynula převaha Bohemians. Ti mají soubojové hráče, kteří jsou ochotní se pobít, zato my chtěli hrát profesorským způsobem, což se tady v Ďolíčku nedá.“

Ovšem na vyrovnání jste za stavu 0:1 měli, ne?

„Prohrávali jsme, ale ve druhé půli jsme se zvedli. Měli jsme štěstí, že nás domácí nedorazili, takže jsme mohli pomýšlet na to, že se jim vyvlečeme a uhrajeme to aspoň na remízu. V první půli měl šanci Poznar a ve druhé Janetzký, přesto jsme zůstali na nule.“

Přichází pro vás reprezentační pauza v pravý čas?

„Rozhodně. Musíme si všech šest dosavadních zápasů vyhodnotit, kteří hráči podali optimální výkony a kteří ne. Potřebujeme během následujících čtrnácti dnů zapracovat na tom, abychom proti Budějovicím zahráli líp.“

SESTŘIH: Bohemians - Zlín 2:0. Vítězství domácích zařídili Hronek s Keitou

Bohemians - Zlín: Keita dorazil míč do prázdné brány, gól stvrdil VAR, 2:0