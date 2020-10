STOPKA pro sport! Prymula zakázal všechny soutěže, jen jedna výjimka

Choreo fanoušků Motoru připomínající sedm let staré stěhování extraligy z Českých Budějovic do Hradce Králové • Michal Beránek / Sport

I přes řadu opatření si do českobudějovické arény našlo cestu dost fanoušků • Michal Beranek / Sport

Černé předpovědi se naplňují... Od pondělí bude v Česku zakázán veškerý organizovaný sport, smůlu mají i ligové soutěže fotbalu a hokeje, které podle posledních omezení mohly fungovat alespoň bez diváků. Nový přísnější model v boji s dál se lavinovitě šířící epidemií nového koronaviru ve čtvrtek schválila vláda. Opatření mají platit od pondělí - zatím na 14 dní. Výjimku by měly mít podle vyjádření Romana Prymuly mezinárodní zápasy, zřejmě by se tak mohla odehrát Evropská liga. Zájmový sport pak bude možný pouze v předepsaných mantinelech - venku by si tedy mohlo zahrát třeba fotbal maximálně 20 lidí najednou.