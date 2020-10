STOPKA pro sport! Prymula zmrazil všechny soutěže, jen jedna výjimka

Choreo fanoušků Motoru připomínající sedm let staré stěhování extraligy z Českých Budějovic do Hradce Králové • Michal Beránek / Sport

Černé předpovědi se naplňují ... Od pondělí bude v Česku zakázán veškerý organizovaný sport, smůlu mají i ligové soutěže fotbalu a hokeje, které podle posledních omezení mohly fungovat alespoň bez diváků. Nový přísnější model v boji s dál se lavinovitě šířící epidemií nového koronaviru ve čtvrtek schválila vláda. Výjimku by měly mít podle vyjádření Romana Prymuly mezinárodní zápasy, zřejmě by se tak mohla odehrát Evropská liga. Zájmový sport pak bude možný pouze v předepsaných mantinelech - venku by si mohlo zahrát třeba fotbal maximálně 20 lidí najednou. Opatření budou platit od pondělí 12. října - zatím na 14 dní.

Omezování sportu v souvislosti se zářijovým výrazným růstem případů koronaviru nabralo rychlý spád.

„Situace je tak alarmující, že jsme tu strategii museli změnit,„ uvedl své vystoupení po jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula. Podle něj není možná další stabilizace reprodukčního čísla bez zpřísnění opatření. „Na dobu 14 jsme se rozhodli velmi dramaticky omezit volnočasové aktivity,“ dodal Prymula a ještě zpřesnil své vyjádření: „Zmrazit.“

A o zmražení opravdu jde. Od pondělí 12. října 2020 jsou zrušeny veškeré profesionální i volnočasové sportovní aktivity, uzavřena budou všechna vnitřní sportoviště.

Prymula novinářům řekl, že od pondělí bude možné hrát fotbal či tenis, ale pouze venku a do počtu 20 osob, který platí i v jiných oblastech. „Co se týká speciálních výjimek, je možnost sehrání mezistátních zápasů, ale bez diváků a v omezeném režimu,“ uvedl.

To by měla být možnost pro Evropskou ligu - doma by měly 22. října hrát Sparta a Liberec. „Už jsem avizoval, že existuje možnost povolit mezinárodní soutěže. V tuzemských podmínkách budou soutěže na 14 dní přerušeny. Nepoběží ani fotbalová a hokejová nejvyšší soutěž. Pokud by tu bylo utkání Evropské ligy, můžeme udělit výjimku na utkání, které proběhne bez diváků. Totéž se týká významných mezinárodních soutěží,“ uvedl Prymula.

Na rozhodnutí reagovala Fotbalová asociace ČR. “Dnešní rozhodnutí vlády nezbývá než respektovat, zároveň ale doufáme, že bude časově omezeno jen na avizovanou dobu a budeme tak moci v soutěžích pod hlavičkou FAČR po této vynucené pauze následně pokračovat.„

O výjimku bude žádat i elitní tenisový turnaj WTA, který je naplánovaný na 19. až 25. října do Ostravy. Uvedl to Tomáš Petera, který se společností Perinvest Group akci pořádá. Rozhovor čtěte ZDE>>>

Předseda České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta rozumí úsilí vlády zastavit šíření viru. „Vývoj je extrémně špatný. Je potřeba nařízení respektovat. Nerespektování situaci dále zhorší. Je nám líto, že restrikce zasáhnou i sport. Snad jen krátkodobě a ne zcela. Musí se zohlednit, že sport a pohyb posiluje organismus, imunitu i psychiku. Budeme to dále zdůrazňovat. Věříme také v kompenzace soutěžím a provozům,“ uvedl.

Ocenil by, kdyby mohly probíhat alespoň tréninky. „Jinak to bude mít devastační vliv na lidi, kteří se sportem živí. Víme, že Milan Hnilička z Národní sportovní agentury za sport bojuje, jsme s ním v kontaktu,“ doplnil Jansta.

Na důležitost zajistění tréninků upozorňujte také vedení fotbalu. “Co se týká výjimky pro konání mezistátních zápasů, za tu jsme rádi, důležitou otázkou v této souvislosti samozřejmě ale zůstává, v jaké kondici do těchto utkání budou moci nastoupit hráčky a hráči z českých soutěží, pokud během následujících dnů a týdnů nebudou pravidelně herně vytěžovaní.“