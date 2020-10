Hnilička popsal, jak přesvědčoval Prymulu. Co tréninky či „lístkovné“?

Na český sport dopadlo tvrdé embargo, zatím na dva týdny , ovšem také to může být jen předzvěst zámku na mnohem delší období. Šéfové nejexponovanějších sportovních odvětví se s velkou dávkou naděje obrací na Milana Hniličku, šéfa Národní sportovní agentury, že přece jen nebude tak zle a podaří se dosáhnout kompromisu. Ale nevypadá to. „Pan ministr zdravotnictví mé argumenty, proč neuzavírat sport, dostal. Ale sám má i své argumenty,“ říká Hnilička pro iSport.cz.

Český fotbal doufá, že čerstvá striktní opatření ohledně uzavření FORTUNA:LIGY půjdou ještě zvrátit. Ano, nebo ne?

„Nepůjdou. Už se to ani nesnažím zvrátit. Teď jde o úpravu některých částí v rámci celého opatření, kdy se daří vyjednat výjimky mezinárodních akcí, které tu mají brzy být. Ať už jde o mistrovství Evropy v judu v Praze (9. – 11. listopadu), tenisový turnaj WTA v Ostravě a podobně. O některých v agentuře víme, na některé nabíráme od organizátorů podněty. Před týdnem jsme vypsali program významných sportovních podniků pro tento rok, kdo si požádá o výjimku, budeme ji předkládat ministerstvu zdravotnictví. S tím, že je samozřejmě nutné, aby naši zúčastňující se sportovci měli prostor k tréninku v rámci přípravy na akci. Na ně se výjimka vztahovat bude.“

Udělení výjimky pro pokračování profesionální fotbalové a hokejové soutěže je tedy bez šance?

„Domácí soutěže se po dobu dvou týdnů určitě hrát nebudou. Týmy fotbalové ligy, které hrají evropskou soutěž, jsou omezeny v tréninku pouze maximálním počtem lidí. Nyní by měly požádat o výjimku, aby mohly trénovat v plném formátu, jak potřebují. Pokud jim tedy nebude stačit počet dvaceti lidí na jednom místě. Kdo nehraje poháry, pro ně výjimka neplatí. Ale mohou trénovat venku do dvaceti účastníků.“

Extraligové kluby si v první chvíli nebyly jisté, zda vůbec mohou dohrát okousané páteční a nedělní kolo. Takže mohou?

„Ano, do konce týdne se může hrát, byť jsou od čtvrteční půlnoci uzavřená vnitřní sportoviště. Ale sportovní akce pořádané svazy do počtu 130 lidí mohou být do konce týdne organizovány, čili i utkání hokejové extraligy.“

Ligový fotbal si ústy šéfa LFA Dušana Svobody postěžoval, že s nimi nebyl zámek na elitní soutěž konzultován. Konzultoval to ministr zdravotnictví Prymula alespoň s vámi?

„Ano. Konzultovali jsme to, moje připomínka k tomu, aby se profesionální soutěže nezastavovaly, samozřejmě padla. Zastavovat sport není dobré řešení. Ale finální rozhodnutí bylo na panu ministrovi a ten se přes veškeré připomínky rozhodl i vrcholový sport zastavit. Holt se nedá nic dělat, než to respektovat, on je pro nás v tomto tou nejvyšší autoritou. Alespoň, že zelenou mají ty akce, které jsou už zorganizovány.“

Zkoušel jste ministrovi Prymulovi vysvětlit, že ve velmi přísném prostředí fotbalu je minimální možnost, aby proklouzl nakažený mezi veřejnost? Nikdo v Česku se nechová tak obezřetně a svědomitě jako fotbal. Navíc by se hrálo bez diváků.

„Ano, všechny možné argumenty jsem položil. Bylo jich vícero. Já jsem ten, který za sport a jeho význam ve společnosti bojuje víc než kdokoli jiný, na druhou stranu je potřeba se opravdu vážně zamyslet nad nastalou epidemickou situací. Sport bohužel musí přijímat bolestivá rozhodnutí, ale pořád jde jenom o časově omezené restrikce. Respektování autority, která tato rozhodnutí nařizuje, považuji za důležité.“

Dobrá, ale slyšel jste od ministra Prymuly skutečně pádný argument, proč se fotbalová a hokejová scéna musí zavřít? V jejich arénách přece žádné ohnisko nevznikne.

„Ministr chce zkrátka omezit shromažďování skupin lidí. Tahle otázka by měla spíš směřovat k panu Prymulovi, aby ji do detailu rozebral i na základě dat. Přestože měl pan ministr ode mě na stole veškeré argumenty proti uzavření obou elitních soutěží, ale i argumenty pro zachování amatérského sportu, zvolil jinou cestu. A je třeba ji respektovat. On má data i z druhé strany, z civilního života, data týkající se promořování populace. Jak říkám, tohle je třeba rozebrat přímo s ním.“

Odhadnete, zda poslední omezení potrvají avizované dva týdny, anebo jde jen o trpkou ochutnávku delšího zaplombování českého sportu?

„Nemůžu nic jiného než věřit, že půjde jen o čtrnáct dnů. Doufám, že křivku nákazy zploštíme a že se po dvou týdnech dočkáme rozvolnění opatření, aby se znovu mohlo sportovat v plné míře.“

Na „lístkovné“ půl miliardy

Profesionální kluby stále čekají na přislíbené státní kompenzace, tzv. lístkovné. Kdy o osudu dotací rozhodne vláda?

„Program je připravený, s ministrem Havlíčkem řešíme, jak přesně to předložit, aby to v pondělí mohlo jít na vládu. Snažili jsme se reagovat co nejrychleji vzhledem k aktuálním opatřením, vše probíhá ve zrychleném režimu.“

O jakou částku nakonec půjde?

„Je tam navržená alokace 500 milionů korun pro profesionální sport.“

Odhadnete, kdy se peníze dostanou na konta klubů?

„Pokud program vláda schválí, výzva se může vypsat téměř okamžitě, je připravená. Vypisovat ji bude ministerstvo průmyslu a obchodu. Jsme domluveni na spolupráci v rámci administrace i tvorby programu. Výzva musí standardně viset třicet dnů, po tu dobu proběhnou žádosti, jejich vyhodnocování a následné vyplácení prostředků.“

Do konce roku?

„To stoprocentně. Vzhledem k situaci je snaha vyplácet peníze co nejdříve.“