Tvrdá jádra fanoušků chystají protest proti vládě, Slavia stojí stranou

„Chuligáni z Bazalů vyzývají všechny Čechy k účasti na protestu proti totalitním nařízením,“ vyvěsila na svůj Facebook jedna ze skupin aktivně se prezentující na vítkovickém stadionu. A přidali se i další z většiny ligových klubů, které mají základnu podobných fanoušků – Sparta, Brno, Plzeň, Liberec, Olomouc, Bohemians…

Fotbalové a hokejové kluby usilují, aby mohly hrát, nebo aspoň normálně trénovat a vynakládají značné prostředky, aby byly jednou z neprotestovanějších a nejbezpečnějších skupin v republice. Zatím však v rámci nouzového stavu dostalo zelenou pouze několik mezinárodních akcí.

„Absolutně nesouhlasíme s nesmyslnými nařízeními vlády, která jsou oznamována, jako na běžícím páse, bez jakýchkoliv podkladů a většina z nás ani nemá možnost se těmto opatřením přizpůsobit. Jedná se o obrovskou chybu vlády, která po půl roce, kdy se měla čas na tolik zmiňovanou „druhou vlnu” připravit, není schopna dnes prezentovat žádné vize do budoucna, jakýsi manuál, s čím můžeme podle křivky s počtem nakažení počítat a podobně,“ píše se v prohlášení na stránkách supporters.cz signované celkem 31 skupinami ať z už hooligans nebo ultras komunity.

Chybí ale podpis jakékoli frakce z fotbalové Slavie. Na sociálních sítích se v této souvislosti objevují narážky na fakt, že její šéf Jaroslav Tvrdík nedávno na Twitteru vehementně podpořil v sérii vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymulu. Sešívaní přitom mezi českými chuligánskými nebo ultras tábory patří mezi ty největší, v poslední době až dominantní.

Jaroslav Tvrdík na Twitteru vehementně obhajoval Romana Prymulu a jeho soubor opatřetní • Foto Twitter

Společné prohlášení tří desítek skupin ale neznamená spojení celých kotlů, jak je vídáme na stadionech. Okolo klubů je podobných frakcí většinou několik. Některé mají jen nízké desítky členů u jiných jdou počty klidně i k tisícům.

Žádné klubové symboly

Právě třeba Chuligáni z Bazalů, Letenští, plzeňští Škodováci nebo liberečtí Chaotix patří mezi ti nejvýraznější. I proto jde o neobvyklé spojení. Akce proběhne jako součást jiné demonstrace organizované Hnutím občanské nespokojenosti, organizátoři se však dušují, že je apolitická, byť datum pořádání (18. 10. ve 14 hodin) může odkazovat k ultrapravici.

„Akce bude naší jedinečnou příležitostí ukázat naši soudržnost, proto apelujeme na všechny účastníky, aby k akci přistupovali s vzájemným respektem. V neděli všichni v černém a bez klubových symbolů!“ vyzývá prohlášení k tomu, aby shromáždění proběhlo nenásilně.

Podle vyjádření Kláry Dolákové z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví pro Lidovky.cz může na shromáždění na základě výjimky dorazit maximálně 500 osob, všechny v rouškách a v nejvýše dvacetičlenných skupinách.

Podobná akce se chystá v sobotu i v Bratislavě, protože opatření dusí i sport na Slovensku. K českému protestu se přidávají i někteří další sportovci, třeba bývalý boxer Ondřej Pála.

„Chci aby se to změnilo, protože co si teď s náma dělaj, to už není možný. A dokud se nezvednem ve větším počtu, tak se to nehejbne. Vyjádřil jsem podporu klukům s hooligans.cz, i když jsem v životě nebyl na fotbale a nepodporuju fotbalové bitky. Ale jsem rád, že nějaká skupina lidí udělala tuhle iniciativu. Je potřeba říct, že si nenecháme takhle s*át na hlavu,“ prohlásil.