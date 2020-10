iSport podcast LIVE: Co dál s Haškem? Najdou se čistí lidé pro český fotbal?

Záložník Sparty Martin Hašek se nedostavil k odletu na soustředění letenského celku do Španělska • Barbora Reichová / Sport

Ani týden bez ligy se neobešel bez velkých zpráv pro český fotbal. Dál se vyvíjí situace okolo korupční aféry a je otázka i před úterním zasedáním Výkonného výboru FAČR, jestli se našla nová jména, která by mohla očistit český fotbal - a jestli má stávající vedení dál jeho podporu. Kdo bude nově řídit rozhodčí a jak se přeskupuje vliv v českém fotbale?

Neopomeneme ani verdikt Sboru rozhodců nad případem Martin Hašek vs. Sparta. Bývalému hráči Letenských vyměřil pokutu 20 milionů korun za porušení smlouvy. Je to férový verdikt a co se bude dít dál? Otázky nám můžete klást i na výkony českých klubů na úvod základní skupiny Evropské ligy, kam vstoupily hned tři domácí týmy - a překvapivě nejúspěšnější byl Liberec, který porazil Gent 1:0.

O tom všem a mnohém dalším budou spolu v živém vysílání iSport podcastu mluvit redaktoři deníku Sport Jakub Konečný a Radek Špryňar. Moderuje Martin Vait.

