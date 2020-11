Systém proti COVIDu: profi ligy bez stopky, ale s minimem fanoušků

Profesionální sportovní soutěže by se už kvůli koronaviru v Česku zastavovat neměly. Vyplývá to ze souboru odstupňovaných opatření, které na dnešní tiskové konferenci zveřejnil ministr zdravotnictví Jan Blatný. I v nejvyšším stupni rizika zůstávají zachovány profesionální soutěže, ale ve zvláštním režimu. Ochozy by se ale měly zaplňovat výrazně později a jen skromně. I ta nejmírnější opatření počítají s omezením na maximálně 1000 lidí venku a 500 uvnitř.

V pátek představený systém pro uvolňování nebo zpřísňování opatření označovaný názvem PES vychází z rizikového skóre rozděleného do pěti stupňů. To se vypočítává podle výskytu nových případů na 100 000 obyvatel za posledních 14 dní, výskytu nákazy mezi seniory, reprodukčního čísla a podílu pozitivních testů v jejich celkovém počtu.

Ani v nejhorší situaci by už neměly být znovu zastaveny profesionální soutěže, jak se tomu stalo letos od 12. října. Nehrálo se měsíc, než vláda 2. listopadu povolila obnovení profesionálních soutěží ve zvláštním režimu s pravidelným testováním hráčů. Po schválení výjimek minulý týden začal fotbal a hokej, tento týden dostaly zelenou nejvyšší soutěže v halových míčových sportech a očekává se povolení mužského florbalu.

Zvláštní režim by měl platit ve čtvrtém a pátém stupni rizika. V tom budou zakázány amatérské soutěže, které ho nemohou dodržovat. Organizovaný amatérský sport by se měl obnovit ve třetím stupni, kdy už nebudou muset mít profesionální soutěže specifický režim. Hrát se ale bude bez diváků.

Ti se vrátí do ochozů, až riziko klesne na druhý nebo první stupeň, ale v mnohem menším počtu než na začátku září. Ve druhém stupni plánuje ministerstvo povolit maximálně 500 lidí venku a 250 uvnitř, pokud budou dva sektory. V nejmírnějším stupni opatření by to mělo být 1000 lidí venku a 500 uvnitř rovněž při rozdělení do dvou sektorů.

Na fotbale na začátku září mohla být přitom několik dnů zaplněna více než polovina stadionů, pokud kluby dokázaly splnit požadované rozdělení do sektorů. Ještě ve fázi před úplným zákazem fanoušků mohly do ochozů 2000 lidí. Hokejová extraliga měla před úplným zákazem fanoušků povolených 1000 lidí v ochozech.

Při zahájení aktuálního ročníku soutěže v polovině září platilo pravidlo o maximálně tisícovce lidí a polovině kapacity stadionu při respektování sektorů. Do pražské O2 Areny tak mohlo až 8000 diváků.

Opatření pro sportovní soutěže

Stupeň rizika Opatření 1

(0-20) Celkem diváků: 1 000 venku/500 uvnitř. Venku: max. 500 diváků v sektoru, max. 2 sektory. Uvnitř: max. 250 diváků v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. 2

(21-40) Celkem diváků: 500 venku/250 uvnitř. Venku: max. 250 diváků v sektoru, max. 2 sektory venku. Uvnitř: max. 125 diváků v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. 3

(41-60) Profesionální a amatérské soutěže bez přítomnosti diváků. 4

(61-75) Profesionální soutěže bez diváků a ve specifickém režimu. Amatérské soutěže zakázány. 5

(76-100) Profesionální soutěže bez diváků a ve specifickém režimu. Amatérské soutěže zakázány.

Pravidla pro sportoviště a rekreační sport

S úplným uzavřením vnitřních sportovišť pro rekreační sporty se pak počítá ve dvou nejrizikovějších stupních. Venkovní sportoviště budou omezena podle počtu osob. Při pátém, nejvyšším stupni rizika, budou moci venku společně sportovat pouze dvě osoby, což platí i v současnosti. Ve čtvrtém pásmu lze sportovat venku při počtu do šesti lidí.

Při schůdnější koronavirové situaci se podle tabulky mohou pravidla uvolňovat. V případě třetího stupně rizika budou moci lidé využívat vnitřní sportoviště pro individuální sporty do deseti osob, venku spolu budou moci soutěžit dva týmy. Při prvních dvou nejmírnějších stupních pak bude možné sportovat venku i uvnitř, na vnitřních sportovištích se ale budou moci utkat pouze dva týmy na jedné ploše. Doprovázeno to bude organizačními a režimovými opatřeními.

Sportovní kluby kvůli uzavřeným sportovištím sčítají ztráty. Zatímco profesionální sport v Česku se postupně rozjíždí, pro výkonnostní sportovce a širokou veřejnost zůstávají vnitřní sportoviště uzavřená. Více než dva lidé nesmějí společně sportovat ani na venkovních. Kluby proto počítají ztráty za nutný provoz, který musejí navzdory zákazům zajistit. Zatímco někde jsou to desítky tisíc korun měsíčně, u těch velkých jde o miliony. Uvolnění amatérského sportu, který je prakticky zastaven od 12. října, je zatím v nedohlednu.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na dnešní tiskové konferenci systém, takzvaný PES představil. Podle čtyř epidemiologických parametrů obsahuje rizikové skóre na škále nula až sto. Tímto číslem se buď celá ČR, nebo každý kraj zařadí do jednoho z pěti pásem, která určují jednotlivá opatření pro většinu oblastí života. Pro zmírnění nebo zpřísnění bude muset změna trvat několik dní.

Parametry, ze kterých se bude výsledné číslo vypočítávat, je počet nakažených na 100 000 obyvatel a na 100 000 seniorů za posledních 14 dní. Dalším parametrem je reprodukční číslo podle jeho zjednodušeného výpočtu. Tento údaj uvádí průměrný počet dalších lidí, které nakazí každý pozitivně testovaný člověk. Posledním parametrem pro výpočet bude podíl pozitivně testovaných ze všech denních testů.