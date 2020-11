Potvrzeno! Teplice převzal Kučera. Vachoušek: Umí s mladými a nebojí se

Lukáš Juliš dává gól do sítě Teplic a posílá Spartu do vedení 1:0 • Pavel Mazáč / Sport

Informace iSport.cz se potvrdily. Po odvolaném Stanislavu Hejkalovi se novým teplickým koučem v pondělí odpoledne stal Radim Kučera, současný asistent trenéra u reprezentace do 20 let a do léta ještě šéf lavičky druholigové Vysočiny Jihlava. Na Stínadlech se rodák z Vigantic dohodl na smlouvě do léta 2023. „Musíme se semknout a do konce roku udělat co nejvíce bodů, ať nemáme jaro v totální hektice,“ řekl Kučera pro klubový web „sklářů“.