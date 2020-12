Pilař je zpět! Vyšlo to, jak mělo, řekl o gólu. Je rád, že nemá úlevy

Že je po něm? Kdepak, záložník Václav Pilař (32) fotbalově pořád žije. Dokázal to v předehrávce 10. kola FORTUNA:LIGY. Ve Zlíně byl nejlepším hráčem na hřišti, krásným gólem postrčil Jablonec k triumfu 2:0 . Byla to jeho první trefa v mistráku za Radův výběr. Bývalý reprezentant ukázal, že má i po mnoha zdravotních trablech a přestupových peripetiích co nabídnout.

Koná se velký comeback Václava Pilaře na výsluní?

(úsměv) „Jsem rád, že jsem teď zdravý a každý den trénuju. (klepe na stůl) To mi pomáhá, abych byl dobře připravený na zápas. Všechno je tak, jak má být.“

Líbí se vám na severu Čech?

„Jsem v Jablonci moc spokojený. Všechno, co jsme si řekli při mém příchodu, platí. Měl jsem problémy s kolenem, se svalem. Musel jsem vynechávat nějaké tréninky. Já jsem rád, když nemám žádné úlevy. Každý hráč potvrdí, že se pak v zápase cítí líp a může vydržet co nejvíc minut.“

Gólovou akci jste zakončil parádně, co?

„Dostal jsem skvělý balon od Hrubase (Roberta Hrubého), vyšel mi první dotek. Ve fotbale je to většinou o něm. Dobře jsem si to dal, gólman na mě vyběhl. To už jsem střílel. Vyšlo to přesně tak, jak mělo. Těší mě, že jsem pomohl brankou k výhře.“

SESTŘIH: Zlín - Jablonec 0:2. Domácí v deseti padli, rozhodli Pilař a Schranz Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Jak utkání ovlivnila červená karta pro Tomáše Poznara?

„Vyloučení bylo pro Zlín samozřejmě oslabením. Jenže ještě na začátku druhého poločasu to nebylo ono. Měli jsme hodně ztrát balonů. Paradoxně jsme si proti jedenácti vytvořili víc příležitostí. Chtěli jsme být trpěliví. Říkali jsme si v šatně, že se nesmíme uspokojit. Proti deseti je to vždycky těžké. Hlavně pro hlavu. Jinak je samozřejmě výhoda, že tam ten jeden hráč chybí.“

Měli jste v hlavě, že máte se Zlínem historicky skvělou bilanci?

„Trenér říkal, že máme se Zlínem dobrou bilanci. Nechtěli jsme ji pokazit. Navíc by byla škoda po vítězství v těžkém zápase v Liberci nebodovat dál.“

Je vám jedno, jestli nastupujete na levém nebo pravém křídle?

„Levé mi sedí víc. Hrával jsem tam častěji než napravo. Ale ani vpravo mi to nevadí. Z té strany asi ode mě chodí víc centrů. Můžu hrát i na podhrotu. Ale nejlíp se cítím vlevo.“