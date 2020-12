Voltr byl u všeho a chválil střelce Antwiho: Udělal to fantasticky

Jak se vám líbilo Antwiho zakončení? Nebyla to lehká pozice.

„Viděl jsem ve vápně jenom Manua. Snažil jsem se to dát do prostoru a věřil jsem, že si pro to na první tyč doběhne. Udělal to fantasticky. Trefil to v těžké pozici. Jsem rád i za něj.“

Věřili jste si na úspěch v Olomouci?

„Nechtěli jsme tady nic nechat zadarmo. Chtěli jsme od začátku hrát aktivně. To, že se nám to v prvním poločase nedařilo, je druhá věc. Samozřejmě jsme si věřili, že tady něco uhrajeme.“

SESTŘIH: Olomouc - Příbram 1:1. Sigma zase ztratila výhru v závěru Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Cítíte, že jste si za druhý poločas bod zasloužili?

„Hrálo se nám líp, neměli jsme co ztratit. Tak jsme to valili. Přišlo mi, že si Sigma začala hlídat vedení.“

A vám to najednou šlo i dopředu. Na rozdíl od první půle.

„To byla z naší strany jedna velká katastrofa. Jenom jsme bezhlavě běhali bez balonu a nechodili jsme natvrdo do soubojů. Sigma byla jasně lepší. Trenér byl v kabině dost důrazný. Pak jsme se zlepšili a přineslo nám to ovoce. Remíza je asi zasloužená.“

Třikrát v řadě jste neprohráli. Jde Příbram nahoru?

„Věřím, že jo. Začínáme hrát to, co chceme. A hlavně makáme.“

Těší vás, že jste se dostal do šancí?

„Trenér mi po minulém zápase trošku vyčítal pohyb ve vápně. Chtěl, abych dělal víc klamavých pohybů. Snažil jsem se na to soustředit. Ten volej po výborném centru ze strany jsem měl trefit.“

Trenér Pavel Horváth v jednu chvíli střídal čtyři hráče naráz. Nedivil jste se?

„Taky jsem se nad tím pozastavil. Ještě jsem to nezažil. Ale to je věc trenéra. Nemyslím si, že by byl pak na hřišti zmatek. Každý hráč se přes týden připravuje na to, že bude hrát. Měl by vědět, co má na hřišti dělat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37. Houska Hosté: 88. Antwi Sestavy Domácí: Mandous – Hála, R. Hubník (C), Poulolo, Greššák – P. González (78. Zifčák), Látal, Houska (86. Zahradníček), Falta – Chytil (68. Breite), Nešpor (86. Beneš). Hosté: Kočí – Cmiljanović, Kleščík (74. Vais), Nový, Soldát – T. Pilík (C) (84. Kvída), Vávra (74. Svoboda), Folprecht, Jan Rezek, Zorvan (74. Antwi) – Voltr (73. Tregler). Náhradníci Domácí: Beneš, Reichl, Sladký, Breite, Zifčák, Zahradníček, Radić Hosté: Antwi, Kvída, Hájek, Melichar, Vais, Svoboda, Tregler Karty Domácí: Poulolo, Nešpor, Houska Hosté: Folprecht, Nový, Vávra Rozhodčí Petřík – Caletka, Dohnálek. Stadion Andrův stadion, Olomouc