Trenéři nechápali zkraty: Kačaraba? Jako vyhecované dítě, řekl Hoftych

Stále platí, že Slovácko na premiérovou ligovou výhru v Liberci čeká. Dlouhá šňůra trvající 19 zápasů zůstala nepřetržená. „Těžko říct, co jim tady nesedí. Tentokrát to bylo takové, že se ke konci zápasu mohla přiklonit výhra na obě strany,“ uvědomoval si Pavel Hoftych. Jeho protějšek Martin Svědík našel pragmatičtější důvod: „Je pravda, že se tady vždy stane nějaká věc: penalta, vyloučení, cokoliv… Nevím, jestli to v Liberci pro nás není prokleté.“

Stručný výčet související s předchozími slovy: včetně pondělního zápasu vyfasovali hráči Slovácka pod Ještědem v posledních šesti bitvách šest červených karet, k tomu dostali těžko uvěřitelných sedm gólů z penalt. Ta poslední byla jednoznačná, po dvaceti minutách hry Vlastimil Daníček viditelně stáhnul v šestnáctce Jana Matouška. Rozhodčí Rejžek po poradě s VARem tasil červenou kartu a ještě nařídil pokutový kop, který s jistotou proměnil Michael Rabušic.

„Říkali jsem si, jakou máme historii... Připravovali jsme hráče na to, že přijede VAR a podobné souboje jsou vidět,“ kroutil hlavou hostující kouč. Od jednoho z nejzkušenějších hráčů na hřišti podobnou chybu nečekal. „Byl to zkrat, normální zkrat. Nedokážu si to vysvětlit. Kapitán by podobnou věc neměl udělat, ale stalo se a mužstvo vše napravilo,“ pokračoval Svědík s dovětkem, že bod vzhledem k průběhu bere. Slovácko se po vyloučení nezatáhlo, Slovan i v deseti prohánělo a díky aktivitě krátce po startu druhé půle také vykartovalo.

Po Daníčkovi vyzkratoval totiž i Taras Kačaraba, který se minulý týden dostal do sestavy kola Evropské ligy. Po dvou zákrocích uprostřed hřiště viděl dvě žluté karty během necelých pěti minut. „Občas to tak mívá. Proti některým soupeřům se hecne na určitého hráče a chce s ním za každou cenu vyhrát všechny souboje,“ přiznal Pavel Hoftych. Tentokrát byl oním protivníkem Jan Kliment. „Stačilo ho ukrokovat, ale on nesmyslně fauloval. Minule byl Taras strůjcem výhry v Gentu, tentokrát se zachoval jako malé vyhecované dítě,“ zhodnotil zbytečné vyloučení kouč domácích.

Hosté krátce po druhém vyloučení zápasu srovnali, Petr Reinberk využil po centru z rohu mezery v obraně Slovanu, kde chyběl druhý stoper. „Bohužel jsme nestihli vystřídat, měli jsme v tu chvíli připravené do hry dva úplně jiné hráče než Jakuba Jugase. Ten původně neměl ani hrát,“ vysvětloval Hoftych.

Oba týmy se každopádně z opakování podobných průběhů vzájemných duelů U Nisy nevymanily, emocemi a tvrdými souboji prošpikované bitvy se staly pravidlem a to nehledě na disciplinární tresty pro klíčové muže. Tak zase příště?