Expert řekl, jak číst fitness data: Sparta kondici má, Slavii zdobí akcelerace

Když měl najít kondiční atribut, ve kterém Sparta podlehla v nedělním derby Slavii, nebylo to vůbec snadné. Ale kondiční trenér FAČR a mládeže FK Pardubice Tomáš Hák přesto drobné nuance našel. „Byl to pro mě oříšek z toho něco vytáhnout, protože fitness data obou jsou velmi podobná,“ říká expert na kondiční přípravu.

Laika určitě zajímá, kdo v derby naběhal nejvíce kilometrů. Ale jsem trochu skeptický, že mě s tímhle faktorem odpálkujete. Tak jak je to?

„V tom nic konkrétního nenajdete. Musel byste jít po jednotlivých postech. Zběžně jsem si srovnal jednotlivé řady mužstev proti sobě a rozdíly jsou minimální. Není to parametr, který by zápas rozhodnul. Obecně je totiž trend srážet celkový počet naběhaných kilometrů srážet dolů. Je to logické, protože když naběháte velký objem, nemáte pak síly na sprintové vzdálenosti a akceleraci. Fotbal je o rychlosti, ne o maratonu.“

Jak na tom byly týmy s rychlostí v derby?

„Zajímavá je především ta, při které překonáte sedm a více metrů za sekundu. Když se opět podívám na srovnání obou týmů, Sparta umí ve vyšších rychlostech zůstat viset. Má v nich o trochu lepší výsledky než Slavia. Pokud nebudeme brát střídající hráče, kteří s výslednými čísly trochu zamávali, tak Sparta byla ve vyšších rychlostech lepší.“

Andreas Vindheim byl podle čísel nejlepší sprinterem. Zaujal vás?

„Ten byl výborný. Zaujal mě hned na první pohled. Jeho šest procent sprintové vzdálenosti, celkových 700 metrů a objemově byl druhý za Ladislavem Krejčím II, to je dominantní kondiční výkon.“

V čem byli naopak lepší červenobílí?

„Je to tzv. počet akcelerací, což je