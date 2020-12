Sázka na Trpišovského. Za vzestupem kouče stojí i tajemný mecenáš v pozadí

Zdeněk Houštecký a Jindřich Trpišovský se chytili do baga společně • Michal Beránek (Sport)

Příběh kouče Slavie Jindřicha Trpišovského připomíná story amerických selfmademanů, kteří se vypracovali z ničeho. Přesto měl jednu výhodu: takřka po celou dobu jeho trenérské kariéry za ním stál bohatý byznysmen, který měl velký vliv i na to, kterou nabídku vezme. Přečtěte si ukázku z knihy edice deníku Sport TRPIŠOVSKÝ: Úplný příběh milionového trenéra .

Nezřídka to sám připomíná. Nepřičítá si všechny zásluhy za úspěchy, jichž dosáhl.

„Měl jsem štěstí na lidi kolem sebe,“ opakuje Jindřich Trpišovský. Nabaluje je na sebe jako sněhová koule, která se s rachotem řítí dál a dál. A je k nezastavení.

Pohání se vlastní silou, ale někdo ji přece jen musel popostrčit. Nebo jí umést cestu.

Ten někdo se jmenuje Jampílek. František Jampílek. Druhý klíčový muž, bez něhož mohlo být všechno jinak. Stojí v ústraní, nikde se neukazuje, jeho fotografie prakticky neexistují. A přitom jeho rukopis nesou skoro všechny body scénáře fotbalového trháku, jehož je obdivovaný trenér hlavním hrdinou a režisérem v jednom. Takovým českým fotbalovým Tarantinem.

Někteří lidé z Trpišovského okolí se o Jampílkovi zdráhají říct něco bližšího, protože si to nepřeje. Nebo se o jeho úloze v pozadí prostě nemělo tolik vědět. „Všem bylo jasné, o čem se nesmělo mluvit,“ říká jeden ze zasvěcených.

Sám Jampílek úzkostlivě dbá na to, aby zůstával ve stínu anonymity.

„Slibte mi, že o mně nebudete psát,“ žádá slušně poté, co vyslechne žádost o rozhovor.

„Všechno je to zásluha Jindrových rodičů,“ odkazuje na Trpišovského nejbližší a odmítá rozebírat svůj podíl.

Má jistě pravdu – ale ne celou. Pozornost od sebe odvrátit nemůže, nelze slibovat něco, co nejde splnit.

„Jestli Jindra Trpišovský někomu kromě sebe vděčí za to, kde je, tak především Frantovi Jampílkovi,“ říká bez okolků Miroslav Držmíšek, jenž se s oběma sešel ve fotbalovém klubu na Xaverově. „Franta na něho vsadil a hrozně mu pomohl. Neustále ho podporoval a podporuje. A pozor, Jindra toho dokázal využít. Jinak by to bylo k ničemu. Měl celoživotní podporu, ale prokázal, že byla správná,“ zdůrazňuje.

Bohatý byznysmen, ročník 1967, po revoluci vystoupil z šedé ekonomické zóny a vrhl se na podnikání. Záběr měl vždy široký, hlavu plnou nápadů, a tak rozjel spoustu projektů.

Jeho doménou je nicméně těžební průmysl. A vlajkovou lodí České štěrkopísky – společnost, jejíž rypadla se zakousla do země od Chebu po Brno, ale i na Slovensku...

